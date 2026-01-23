Banda Rosalu e o cantor Lucas Silva - Reprodução

Publicado 23/01/2026 17:52

Araruama - A Prefeitura de Araruama dá início, neste domingo (25), à programação oficial do Carnaval 2026 com a realização do Esquenta de Carnaval. O evento marca a abertura das festividades no município e promete movimentar a cidade com atrações musicais gratuitas em dois pontos estratégicos da orla da Lagoa de Araruama.

A proposta é fortalecer o turismo, incentivar a economia local e ampliar as opções de lazer tanto para moradores quanto para visitantes, antecipando o clima carnavalesco que tradicionalmente atrai grande público à cidade.

Em Praia Seca, a programação começa a partir das 16h, com show da Banda Rosalu, levando ao palco um repertório animado para quem escolher curtir o domingo à beira da lagoa. No mesmo horário, a Praia do Gavião recebe o cantor Lucas Silva, garantindo que os dois balneários tenham atrações simultâneas e opções variadas de entretenimento.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Thiago Moura, o Esquenta de Carnaval faz parte do planejamento da Prefeitura para valorizar o calendário oficial de eventos e distribuir as atividades por diferentes regiões da cidade.

“O Esquenta de Carnaval é o pontapé inicial de uma programação pensada para toda a cidade, contemplando diferentes bairros e públicos. Preparamos uma agenda diversificada, com muita música, segurança e estrutura, para que moradores e turistas possam aproveitar Araruama com alegria e tranquilidade durante todo o Carnaval”, destacou o secretário.

A expectativa da administração municipal é de que o evento contribua para o aumento do fluxo de visitantes, aquecendo setores como comércio, alimentação e serviços, além de reforçar Araruama como um dos destinos mais procurados da Região dos Lagos durante o período carnavalesco.

A programação completa do Carnaval 2026 deve ser divulgada nos próximos dias pela Prefeitura, com a promessa de incluir atrações para diferentes faixas etárias e estilos musicais, mantendo o foco em eventos gratuitos e acessíveis à população.