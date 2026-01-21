Ressaca - Ascom

Publicado 21/01/2026

Araruama - A Defesa Civil de Araruama alerta para a instabilidade atmosférica nesta quarta-feira (21), com céu predominantemente nublado e registros de chuva fraca a moderada em diversas regiões da cidade. De acordo com o monitoramento, Araruama deve enfrentar rajadas de vento de intensidade fraca a moderada, com direção sul/sudoeste. As temperaturas devem variar entre mínima de 24°C e máxima de 33°C.



Para a quinta-feira (22), a previsão é de atenção redobrada: há possibilidade de chuva moderada a forte ao longo de todo o dia, o que pode provocar transtornos pontuais, como acúmulo de água em vias e redução da visibilidade em estradas.



Segundo as informações do Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro), a passagem de uma frente fria pelo oceano intensifica as instabilidades atmosféricas, favorecendo a ocorrência de chuvas frequentes, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e temporais isolados. Há previsão de pancadas moderadas a pontualmente fortes, principalmente entre o período da tarde e noite.



Além das condições meteorológicas, também foi emitido um aviso de ressaca marítima no litoral do estado. O alerta abrange o trecho entre Paraty e Arraial do Cabo, com previsão de ondas de até 2,5 metros de altura, provenientes das direções sudoeste e sudeste.



A equipe da Defesa Civil alerta para a possibilidade de alagamentos pontuais em algumas áreas da cidade e reforça para que moradores e visitantes redobrem a atenção, especialmente para a ressaca marítima.



“É fundamental que todos tenham cuidado com pontos sujeitos a alagamentos, evitem se aproximar de áreas com movimentação intensa do mar durante esse período de ressaca e fiquem atentos às orientações da Defesa Civil. Pequenos cuidados fazem toda a diferença para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos”, orienta Sheila Mendes, superintendente da Defesa Civil de Araruama.

