Discussão por valor de depósito de aluguel - Reprodução

Discussão por valor de depósito de aluguelReprodução

Publicado 20/01/2026 13:47

Araruama - Uma discussão envolvendo a devolução de um valor pago como garantia de aluguel terminou em violência na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Barbudo, em Araruama. A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na Rua Daniele e deixou duas mulheres feridas por golpes de faca após uma briga dentro de um apartamento.



De acordo com as informações, as mulheres foram até o endereço para cobrar a quantia relacionada ao contrato de locação. No local, elas teriam entrado no apartamento onde moram um homem, a esposa e um filho recém-nascido, dando início a um desentendimento que evoluiu para agressões físicas.



Durante a confusão, houve o uso de um objeto perfurocortante, o que resultou em ferimentos nas duas mulheres. A esposa do morador relatou momentos de pânico, principalmente por estar em período de recuperação pós-parto e pela presença do bebê no imóvel no momento da briga.



Ainda segundo o relato da família, conflitos anteriores já haviam ocorrido entre as partes, e medidas legais teriam sido buscadas anteriormente com o objetivo de evitar novos episódios.



Após o ocorrido, o morador permaneceu no local, acionou o Corpo de Bombeiros e entrou em contato com a Polícia Militar. As mulheres feridas receberam atendimento médico. O homem foi conduzido à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) , onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.



O caso segue sendo analisado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da confusão e as responsabilidades dos envolvidos.



*Com informações do RLP Notícias.