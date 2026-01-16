Incêndio Araruama em Pauta
De acordo com as primeiras informações, o fogo se espalhou por diversas quadras do loteamento, atingindo áreas correspondentes às quadras 21, 20, 19, 18 e 17. A rápida propagação das chamas chamou a atenção de quem vive na região, principalmente pelo grande volume de fumaça e pelo risco de o incêndio se aproximar de residências.
O Corpo de Bombeiros foi acionado após concluir o atendimento a outro foco de incêndio registrado nas proximidades do Dom Atacadista. As equipes atuaram no local para conter o avanço do fogo e evitar que as chamas alcançassem áreas ainda não atingidas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre danos a imóveis. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas após o controle total das chamas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.