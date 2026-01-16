Incêndio - Araruama em Pauta

Publicado 16/01/2026 16:15

Araruama - Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou apreensão entre moradores na tarde desta quinta-feira (15), em Araruama. As chamas tiveram início na região conhecida como Rancho e avançaram rapidamente em direção ao loteamento Paraty 3, às margens da Estrada de São Vicente, no bairro Fazendinha.



De acordo com as primeiras informações, o fogo se espalhou por diversas quadras do loteamento, atingindo áreas correspondentes às quadras 21, 20, 19, 18 e 17. A rápida propagação das chamas chamou a atenção de quem vive na região, principalmente pelo grande volume de fumaça e pelo risco de o incêndio se aproximar de residências.



O Corpo de Bombeiros foi acionado após concluir o atendimento a outro foco de incêndio registrado nas proximidades do Dom Atacadista. As equipes atuaram no local para conter o avanço do fogo e evitar que as chamas alcançassem áreas ainda não atingidas.



Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre danos a imóveis. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas após o controle total das chamas.