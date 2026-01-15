AraruamaReprodução
Araruama registra 100% de ocupação hoteleira no feriado de São Sebastião
Celebrações religiosas, eventos esportivos e atrações culturais impulsionam o turismo no município durante o fim de semana
Araruama registra 100% de ocupação hoteleira no feriado de São Sebastião
Celebrações religiosas, eventos esportivos e atrações culturais impulsionam o turismo no município durante o fim de semana
Polícia apreende fuzil, munições e drogas durante operação em Araruama
Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (14) em Iguabinha
Fest Verão terá programação esportiva e musical neste sábado (17) na Praia do Centro em Araruama
Programação reúne esportes ao longo do dia e apresentações musicais no período da noite
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Prefeitura de Araruama instala mil lâmpadas de LED em Iguabinha e reforça a segurança no 5º distrito
O objetivo é de proporcionar mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores, especialmente durante o período noturno
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.