Araruama - Reprodução

AraruamaReprodução

Publicado 15/01/2026 13:52

Araruama - A rede hoteleira de Araruama alcançou 100% de ocupação para o fim de semana do feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, celebrado na próxima terça-feira (20). O resultado é impulsionado pela combinação da data religiosa com uma ampla programação de eventos culturais, esportivos e de lazer, que vem atraindo moradores da região e turistas de diferentes municípios.

Entre os destaques da agenda está o Fest Verão, realizado na Praia do Centro. O evento oferece atividades esportivas gratuitas voltadas para toda a família, como passeios de caiaque e stand up paddle na laguna, além de beach soccer, música e opções de entretenimento ao longo dos dias de programação.

A tradicional Festa de São Sebastião também movimenta a cidade. As celebrações começam na sexta-feira (16) e seguem até o dia 20, reunindo quermesse, shows de artistas locais, procissão religiosa e a já conhecida Corrida de São Sebastião, marcada para a manhã de domingo, que costuma atrair grande participação popular.

Outro evento que integra o calendário é o Desafio Sol & Mar, realizado na Praça Antônio Raposo. A iniciativa reúne oficinas, exposições, simulador de rafting em realidade virtual, regata solar, apresentações musicais, DJ, baile charme e show com a Banda 3030, distribuídos ao longo de quatro dias de atividades.

De acordo com a prefeita Daniela Soares, a união entre o feriado religioso e a diversidade de eventos fortalece o turismo local e contribui diretamente para o aumento no fluxo de visitantes. Segundo ela, o cenário consolida Araruama como um dos principais destinos da região neste período do ano.

“Alcançar 100% da ocupação hoteleira demonstra a força do nosso calendário de eventos e o potencial turístico da cidade. Esse movimento gera emprego, renda e aquece toda a cadeia econômica, beneficiando o comércio, a gastronomia e reforçando o turismo como um dos pilares do desenvolvimento do município”, destacou a prefeita.