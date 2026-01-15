Apreensão de armas e drogasReprodução/PM
Polícia apreende fuzil, munições e drogas durante operação em Araruama
Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (14) em Iguabinha
Fest Verão terá programação esportiva e musical neste sábado (17) na Praia do Centro em Araruama
Programação reúne esportes ao longo do dia e apresentações musicais no período da noite
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Prefeitura de Araruama instala mil lâmpadas de LED em Iguabinha e reforça a segurança no 5º distrito
O objetivo é de proporcionar mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores, especialmente durante o período noturno
Colisão entre moto e carro deixa ferido na estrada entre Araruama e Rio Bonito
Acidente ocorreu próximo ao Lagos Motel, na tarde desta segunda-feira (12)
