Apreensão de armas e drogas - Reprodução/PM

Apreensão de armas e drogasReprodução/PM

Publicado 15/01/2026 13:50

Araruama - Na noite desta quarta-feira (14), uma operação policial realizada pela Polícia Militar no bairro Iguabinha, em Araruama, terminou com a apreensão de armas e drogas. A ação aconteceu por volta das 20h20, na Rua Detroit.

Durante a abordagem, os policiais foram recebidos com resistência por vários suspeitos. Em revista pelo local, a equipe encontrou um fuzil Colt M4 calibre 556 com numeração raspada, um carregador do fuzil e 26 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um carregador de pistola calibre 9mm com oito munições, 130 cápsulas de cocaína e 68 pedras de crack.

Todo o material recolhido foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi registrada para investigação e demais providências. Ninguém foi preso.