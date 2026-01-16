Paróquia de São Sebastião Reprodução
Tradicional Festa de São Sebastião começa nesta sexta (16) em Araruama e terá cinco dias de celebrações
Evento acontece na Paróquia de São Sebastião e tem início com missa às 17h. Em seguida, às 19h, o público poderá conferir o show do cantor Vinícius
Incêndio se espalha por loteamento e mobiliza bombeiros em Araruama
Fogo atingiu várias quadras do Paraty 3 e levantou preocupação de moradores no bairro Fazendinha
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Araruama registra 100% de ocupação hoteleira no feriado de São Sebastião
Celebrações religiosas, eventos esportivos e atrações culturais impulsionam o turismo no município durante o fim de semana
Polícia apreende fuzil, munições e drogas durante operação em Araruama
Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (14) em Iguabinha
Fest Verão terá programação esportiva e musical neste sábado (17) na Praia do Centro em Araruama
Programação reúne esportes ao longo do dia e apresentações musicais no período da noite
