Paróquia de São Sebastião Reprodução

Publicado 16/01/2026 17:18

Araruama - Começa nesta sexta-feira (16), em Araruama, mais uma edição da Festa de São Sebastião, padroeiro do município. O evento reúne fé, tradição religiosa e uma variada programação cultural. A festividade é promovida pela Paróquia de São Sebastião e tem início com missa às 17h. Em seguida, às 19h, o público poderá conferir o show do cantor Vinícius, que levará ao palco grandes sucessos das décadas de 70 e 80.

A programação segue até o dia 20 de janeiro. Ao longo de cinco dias, a festa contará com momentos de devoção, celebrações litúrgicas, atividades recreativas e apresentações musicais, atraindo fiéis, moradores e visitantes da região.

No sábado (17), o dia começa cedo, às 7h, com um passeio ciclístico, saindo da praça São Sebastião até o bairro Barbudo, promovendo integração e lazer. À tarde, às 17h, será celebrada a missa na matriz de São Sebastião, e, à noite, às 19h, o público poderá prestigiar o show de Billy Diamond.

O domingo (18), terá uma programação intensa. Pela manhã, acontece a tradicional Corrida de São Sebastião, com concentração às 06h, na Praça São Sebastião. Ainda pela manhã serão celebradas missas na Igreja Matriz nos horários de 7h, 8h30 e 10h, além de uma missa na Igreja Auxiliar, às 10h. Ao meio-dia, acontece o almoço do padroeiro, na Praça de São Sebastião. Às 14h30, haverá show de prêmios, também na praça, seguido de missa às 18h e, às 20h, show com a banda Frutos do Eterno.

Na segunda-feira (19), a programação segue com missa às 18h e, logo depois, às 20h, show com Lucas Silva.

O ponto alto da festa acontece na terça-feira, dia 20, data dedicada ao padroeiro São Sebastião. As celebrações começam às 5h, com a alvorada. Ao longo da manhã, serão realizadas missas na matriz, às 7h, 9h e 11h. Ao meio-dia, acontece um almoço para os fieis e visitantes. No fim da tarde, às 17h, será celebrada a missa campal, na praça São Sebastião, com o cardial Dom José Francisco. Em seguida, às 18h, haverá procissão, saindo da Praça e passando por ruas do Centro, e voltando para a Praça.

Depois o público vai contar com um espetáculo de fogos de artifício, às 19h30, e, encerrando a programação festiva, show com Eliane Ribeiro, às 20h30.

O pároco da Igreja, Frei Paulo Vicente, destaca que Araruama vive um tempo de graças e resgate da cultura tradicional humana e religiosa, e que São Sebastião é exemplo de coragem e fidelidade. “O padroeiro nos ensina a superar as dificuldades no amor a Cristo e aos irmãos.

Também celebramos com gratidão os 227 anos da Igreja Matriz e a presença missionária dos Frades Menores Conventuais, testemunhas da paz e do bem”, concluiu.

Evento conta com o apoio da Prefeitura, e faz parte do calendário religioso e cultural do município.