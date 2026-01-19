Moradora retoma casa - Região dos Lagos Notícias

Publicado 19/01/2026 14:09

Araruama - Uma moradora conseguiu recuperar a residência após uma invasão registrada no distrito de Iguabinha, em Araruama, neste final de semana. O caso envolveu Marcelle Weber, que estava acompanhada do pai, do irmão, do esposo e dos sobrinhos quando percebeu que o imóvel havia sido ocupado por terceiros sem autorização.



Ao constatar a invasão, Marcelle acionou a Polícia Militar, mas, segundo ela, o atendimento não aconteceu de forma imediata. Diante da falta de uma solução no local, a família decidiu se deslocar até a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foi registrado um boletim de ocorrência. Na unidade policial, Marcelle recebeu a orientação de buscar encaminhamento judicial para reaver o imóvel.



No entanto, ao tentar dar continuidade aos procedimentos legais em Cabo Frio, a moradora se deparou com novas dificuldades. Como o fórum estava fechado, ela precisou pernoitar fora de casa, prolongando ainda mais a situação de insegurança e desgaste emocional vivida pela família.



No retorno ao imóvel, já em Araruama, foi constatado que os homens envolvidos na invasão haviam deixado o local, permanecendo apenas mulheres dentro da residência. A Polícia Militar foi novamente acionada e, após a chegada da equipe, iniciou-se um longo diálogo com as ocupantes. Após conversa e orientação policial, as mulheres decidiram deixar o imóvel de forma voluntária, possibilitando que Marcelle e familiares retomassem a posse da casa.



Após a desocupação, foram adotados os procedimentos necessários, incluindo perícia policial, para formalizar a recuperação do imóvel. Com a situação resolvida, Marcelle retornou ao Rio de Janeiro e decidiu tornar o caso público, relatando os transtornos enfrentados durante todo o processo.



Segundo a moradora, apesar do desfecho positivo, os dias em Iguabinha foram marcados por tensão, incerteza e desgaste emocional. Ela afirma que optou por relatar a experiência como forma de alerta para outras pessoas que possam passar por situação semelhante, destacando as dificuldades encontradas para obter atendimento e resolver o problema de forma ágil.



*Com informações do Região dos Lagos Notícias.