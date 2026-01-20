Motociclista suspeito de furtar mais de 200 celularesReprodução
Motociclista suspeito de furtar mais de 200 celulares é preso em Araruama
Suspeito foi localizado durante a Operação Rastreio e é investigado por crimes cometidos em Niterói, São Gonçalo e Maricá
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Moradora retoma casa após invasão em Araruama
Imóvel no distrito de Iguabinha foi desocupado após perícia policial e ação da polícia
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Tradicional Festa de São Sebastião começa nesta sexta (16) em Araruama e terá cinco dias de celebrações
Evento acontece na Paróquia de São Sebastião e tem início com missa às 17h. Em seguida, às 19h, o público poderá conferir o show do cantor Vinícius
Incêndio se espalha por loteamento e mobiliza bombeiros em Araruama
Fogo atingiu várias quadras do Paraty 3 e levantou preocupação de moradores no bairro Fazendinha
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
