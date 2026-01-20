Motociclista suspeito de furtar mais de 200 celulares - Reprodução

Publicado 20/01/2026 13:34

Araruama - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), em Araruama, um motociclista suspeito de furtar mais de 200 aparelhos celulares em municípios da Região Metropolitana Leste Fluminense. A ação faz parte da Operação Rastreio e foi realizada por agentes da 76ª Delegacia de Polícia (76ª DP) de Niterói.

O preso foi identificado como Maurício Simões da Silva, de 43 anos, conhecido como “Dandã”. Segundo as investigações, ele é apontado como responsável por uma série de furtos registrados entre os anos de 2025 e 2026 em Niterói, São Gonçalo e Maricá, sendo cerca de 90 ocorrências apenas no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Civil, Maurício saía semanalmente de Araruama e seguia um trajeto previamente definido, passando por Maricá e São Gonçalo até chegar a Niterói, onde cometia os crimes. O retorno era feito por caminhos alternativos, com o objetivo de dificultar o acompanhamento e a identificação por parte das forças de segurança.

As apurações indicam que o investigado utilizava uma motocicleta com a placa parcialmente obstruída e escolhia vítimas distraídas, principalmente em pontos de ônibus ou caminhando pelas calçadas enquanto manuseavam o celular. Aproveitando-se da agilidade do veículo, ele subtraía os aparelhos e fugia rapidamente do local.

Após trabalho contínuo de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram e prenderam o suspeito um estabelecimento comercial de propriedade dele, em Araruama, onde ele se mantinha afastado da área onde os furtos vinham sendo investigados.

Contra Maurício, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por furto qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, com base em procedimento instaurado pela própria 76ª DP. Segundo a Polícia Civil, o homem possui dez anotações criminais anteriores por roubo e furto.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar os receptadores responsáveis pela comercialização dos aparelhos furtados.