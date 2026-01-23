Transporte Universitário - Reprodução

Publicado 23/01/2026 14:09

Araruama - O período de renovação do Transporte Universitário para o ano de 2026 terá início nesta segunda-feira (26). A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação e é destinada a estudantes do município que utilizam o serviço para o deslocamento até instituições de ensino superior em cidades vizinhas.

A renovação deverá ser feita presencialmente até a próxima quinta (29), na sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua México, sem número, no Centro, das 9h às 17h. Para a manutenção do benefício, é necessária a apresentação de declaração atualizada da instituição de ensino e da carteirinha universitária.

A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, comentou sobre o funcionamento do serviço e o processo de renovação.

“O Transporte Universitário representa um apoio fundamental para os nossos estudantes. Sabemos que muitos dependem desse serviço para continuar seus estudos, por isso é muito importante que todos façam a renovação dentro do prazo e com a documentação correta. Pedimos que os alunos respeitem as datas dos seus respectivos grupos. Essa organização é fundamental para garantir um atendimento mais rápido e eficiente para todos”, afirmou.

Segundo a Secretaria de Educação, o atendimento será organizado por grupos, conforme a cidade de destino dos estudantes. O cronograma segue da seguinte forma:

26 de janeiro – CFA e CFB (Cabo Frio)

27 de janeiro – CFC e CFD (Cabo Frio)

28 de janeiro – CFE e CFF (Cabo Frio)

29 de janeiro – NITA e NITB (Niterói)

Atualmente, o Transporte Universitário atende cerca de mil estudantes matriculados em instituições de ensino superior nos municípios de Cabo Frio e Niterói.

O serviço é realizado no período noturno, com uma frota composta por nove ônibus, sendo sete destinados a Cabo Frio e dois a Niterói.