Renovação do Transporte Universitário em Araruama começa nesta segunda-feira (26)
Atendimento presencial segue até quinta-feira (29) com cronograma definido por grupos e cidades de destino
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Luan Santana é a grande atração do aniversário de 167 anos de Araruama
Cantor se apresenta no dia 6 de fevereiro, às 21h, na Orla do Centro, durante o Record Sunset Rio
Araruama define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026; veja as datas
Decreto municipal estabelece o cronograma válido para repartições públicas ao longo de todo o ano
Defesa Civil alerta para riscos de chuvas fortes e ressaca em Araruama nos próximos dias
De acordo com o monitoramento, a cidade deve enfrentar rajadas de vento de intensidade fraca a moderada, com direção sul/sudoeste
