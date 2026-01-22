Luan SantanaReprodução
Luan Santana é a grande atração do aniversário de 167 anos de Araruama
Cantor se apresenta no dia 6 de fevereiro, às 21h, na Orla do Centro, durante o Record Sunset Rio
Araruama define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para 2026; veja as datas
Decreto municipal estabelece o cronograma válido para repartições públicas ao longo de todo o ano
Defesa Civil alerta para riscos de chuvas fortes e ressaca em Araruama nos próximos dias
De acordo com o monitoramento, a cidade deve enfrentar rajadas de vento de intensidade fraca a moderada, com direção sul/sudoeste
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Discussão por valor de depósito de aluguel termina em briga e deixa duas mulheres esfaqueadas em Araruama
Confusão aconteceu durante a madrugada no bairro Barbudo; caso é investigado pela Polícia Civil
