Publicado 22/01/2026 13:36

Araruama - Araruama confirmou uma das principais atrações para as comemorações de aniversário: o cantor Luan Santana sobe ao palco do Record Sunset Rio no dia 6 de fevereiro, data em que o município celebra 167 anos, com apresentação marcada para às 21h, na Orla do Centro.

O festival acontece entre os dias 5 e 8 de fevereiro e integra o calendário oficial de eventos do aniversário da cidade. No dia da celebração, Luan Santana levará ao público um repertório com grandes sucessos da carreira, em um show que une música, clima de verão e o tradicional pôr do sol da região.

Segundo a organização, mais informações sobre horários detalhados e as demais atrações que irão compor a programação do Record Sunset Rio serão divulgadas em breve.