Prefeito Dr Serginho lança nova plataforma digital de licenciamento de obras e serviços
Em entrevista à rádio RCFM, o prefeito destacou que o novo sistema representa o fim da burocracia baseada em papel, responsável por atrasos históricos nos processos administrativos.
"Estamos encerrando um modelo ultrapassado. A partir de agora, o cidadão consegue fazer tudo de forma online, acompanhar cada etapa em tempo real e ter muito mais transparência", afirmou Dr. Serginho.
Até então, projetos físicos podiam levar meses — e em alguns casos até anos — para avançar entre setores. Com a plataforma digital, arquitetos, engenheiros, investidores e moradores passam a protocolar documentos, acompanhar prazos e acessar serviços diretamente de casa. A expectativa da gestão é reduzir o tempo de tramitação em até 70%.
O prefeito ressaltou ainda que a digitalização faz parte de um conjunto mais amplo de avanços tecnológicos que vêm sendo implantados no município, alcançando também áreas estratégicas como saúde e educação, por meio de parcerias firmadas via licitação pública.
Diretriz da gestão e impacto no desenvolvimento
Durante o lançamento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, reforçou que a transformação digital é uma diretriz do prefeito e representa um marco histórico para a cidade.
"Cabo Frio deixa de trabalhar com processos manuais e entra definitivamente no ambiente digital. Serviços como aprovação de projetos, licenciamento de obras, ABICS e licenças ambientais simplificadas já podem ser solicitados pelo site da Prefeitura", explicou.
Segundo o secretário, o sistema funcionará de forma híbrida pelos próximos 60 dias, permitindo tanto protocolos físicos quanto digitais. A partir de abril, o licenciamento será realizado exclusivamente de forma online.
A expectativa é de um ganho de até 70% em eficiência, com eliminação de deslocamentos, redução da circulação de documentos entre secretarias e dispensa da presença física do requerente.
Para Marcelo Dusi, a mudança tem efeito direto sobre o ambiente econômico da cidade. "Isso destrava investimentos, reduz burocracias e traz mais liquidez para o mercado imobiliário e da construção civil", afirmou, destacando que o próximo passo da gestão será a atualização das leis municipais para ampliar ainda mais o potencial de desenvolvimento econômico de Cabo Frio.
Cabo Frio entre as cidades mais avançadas do estado
O diretor da Aprova Digital, Leonardo Casagrande Moreto, empresa responsável pela tecnologia, explicou que Cabo Frio se tornou a segunda cidade do Estado do Rio de Janeiro — entre mais de 90 municípios — a implementar a plataforma.
Segundo ele, o diálogo com o município ocorreu dentro de um processo formal já em andamento, em parceria com consórcio e empresa de modelização pública, garantindo segurança jurídica e rapidez na implantação.
"Em cerca de 30 dias, conseguimos sair da fase de implantação para o lançamento oficial, o que é um prazo bastante reduzido para um projeto desse porte", destacou.
Leonardo afirmou que a redução dos prazos administrativos gera impactos que vão além do setor de obras, refletindo no aumento da arrecadação, geração de empregos, atração de novas empresas e maior dinamismo econômico.
"É como encurtar meses de tramitação em poucos dias. O desenvolvimento do município passa a acontecer em um ritmo muito mais rápido", concluiu.
