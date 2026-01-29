Marcelo Magno, secretários e vereadores - Reprodução/arquivo

Publicado 29/01/2026 13:13 | Atualizado 29/01/2026 13:14

Arraial do Cabo - O cenário político de Arraial do Cabo ganha destaque com a realização de uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, marcada para esta sexta-feira (30), às 10h. O encontro promete ser decisivo para o andamento da gestão do prefeito Marcelo Magno (PL), já que seis projetos considerados estratégicos pelo Executivo entram na pauta de votação.

Entre as propostas encaminhadas pelo governo municipal está o reajuste de 5,04% nos vencimentos dos profissionais da educação básica, medida que dialoga diretamente com a valorização do magistério. Outro ponto de grande repercussão é a criação da moeda social "Cabista", acompanhada da implantação de um banco comunitário popular, iniciativa voltada ao fortalecimento da economia local e ao estímulo ao comércio do município.

Também fazem parte da ordem do dia projetos que tratam da reorganização da máquina pública, incluindo a extinção de cargos efetivos da administração direta, além de ajustes na legislação relacionada à gestão de resíduos sólidos e ao Fundo Municipal de Saneamento Básico.

A pauta ainda contempla a reestruturação administrativa da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac) e a análise do novo estatuto da Guarda Municipal. Este último prevê a criação de plano de cargos, carreiras e vencimentos, além do regulamento disciplinar da corporação.

A sessão poderá ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara ou por meio de transmissão ao vivo no canal oficial do Legislativo no YouTube. A expectativa é de discussões intensas, já que os projetos impactam diretamente áreas sensíveis da administração pública e devem influenciar os rumos políticos do município nos próximos meses.