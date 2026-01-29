Marcelo Magno, secretários e vereadoresReprodução/arquivo
Câmara de Arraial do Cabo vai votar projetos-chave da gestão Marcelo Magno
Propostas envolvem reajuste do magistério, criação de moeda social, mudanças administrativas e novo estatuto da Guarda Municipal
Antecipação da eleição da Mesa Diretora acirra clima político na Câmara de Araruama
Alteração das regras internas movimenta bastidores e acende alerta sobre a condução do processo
Prefeita de Araruama anuncia festa de 167 anos com grandes shows e custo zero
Daniela Soares anuncia 'Record Sunset Rio' com programação gratuita. Evento acontece de 5 a 8 de fevereiro
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, acompanha em Brasília eleição do Conselho Superior do IBS
Comitiva municipal participa de agenda institucional sobre a implantação do novo sistema tributário nacional
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Arraial do Cabo zera fila da educação infantil em tempo integral pelo 2º ano consecutivo
Prefeito Marcelo Magno (PL) esclarece sorteio de vagas e destaca expansão da rede municipal: município saltou de 135 vagas em 2021 para mais de 1.500 em 2026
