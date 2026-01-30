Eduardo Paes (PSD) e Vantoil Martins (CID)Reprodução
A reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e os municípios fora da Região Metropolitana, especialmente cidades do interior e da Região dos Lagos, que historicamente cobram maior atenção do governo estadual.
Durante o encontro, Vantoil apresentou lideranças políticas locais e destacou a necessidade de ampliar investimentos, projetos estruturantes e presença institucional do Estado em regiões que vêm crescendo economicamente, mas ainda enfrentam gargalos históricos em infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento regional.
Também participou da agenda o secretário de Governo de Arraial do Cabo, Thiago Fantinha, reforçando a articulação política que ultrapassa fronteiras municipais e aponta para uma construção regional com foco no futuro.
Estiveram presentes ainda vereadores de Casimiro de Abreu e Rio das Flores, além de lideranças políticas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, consolidando o encontro como um gesto claro de aproximação entre diferentes forças políticas em ano pré-eleitoral.
A reunião com Paes amplia o campo de diálogo de Vantoil no cenário estadual e fortalece seu posicionamento como uma das principais vozes na defesa do interior fluminense, num momento em que alianças e discursos começam a desenhar o tabuleiro político de 2026.
