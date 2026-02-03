Prefeito Dr. Serginho (PL) - Reprodução

Prefeito Dr. Serginho (PL)Reprodução

Publicado 03/02/2026 14:22 | Atualizado 03/02/2026 14:22

Cabo Frio - Ainda antes do amanhecer, o prefeito de Cabo Frio deu um exemplo prático de como tecnologia e gestão pública podem caminhar juntas. Por volta das 5h30 desta terça-feira (3), Dr. Serginho (PL) saiu para sua rotina de corrida diária, mas com um detalhe que chamou atenção: um óculos escuros integrado com inteligência artificial, acionado por comando de voz, já incorporado como ferramenta de trabalho.



A curiosidade por novas ferramentas não é recente. Antes do modelo atual, Serginho já utilizava um Ray-Ban Meta, que permitia registro de imagens, mas ainda sem a funcionalidade de comando de voz e automação de tarefas.



Enquanto percorria ruas da cidade, o prefeito registrava imagens, identificava pontos críticos e encaminhava, em tempo real, mensagens aos secretários municipais responsáveis. O equipamento permite filmar, fotografar, indicar a localização exata do problema e até sugerir soluções técnicas iniciais. O resultado foi imediato: ao meio-dia, os locais apontados pelo prefeito já haviam recebido manutenção por parte das equipes da Prefeitura.



A iniciativa vai além da curiosidade tecnológica. Segundo Serginho, a experiência é um projeto-piloto de algo maior: a integração definitiva da inteligência artificial à rotina administrativa do município. A proposta é criar uma ferramenta oficial, conectada à Prefeitura, que permita respostas mais rápidas, redução da burocracia e maior eficiência na prestação de serviços.



O prefeito anunciou que a ideia é expandir o modelo também para a população. A expectativa é que, em até 30 dias, seja lançado um aplicativo com inteligência artificial que permita ao cidadão registrar reclamações de forma simples e direta. Bastará uma foto pelo celular para que o sistema faça o georreferenciamento automático, identifique o tipo de demanda e encaminhe o pedido ao setor responsável, sem necessidade de vídeos longos ou exposições nas redes sociais.