Prefeito Dr. Serginho (PL)Reprodução
A curiosidade por novas ferramentas não é recente. Antes do modelo atual, Serginho já utilizava um Ray-Ban Meta, que permitia registro de imagens, mas ainda sem a funcionalidade de comando de voz e automação de tarefas.
Enquanto percorria ruas da cidade, o prefeito registrava imagens, identificava pontos críticos e encaminhava, em tempo real, mensagens aos secretários municipais responsáveis. O equipamento permite filmar, fotografar, indicar a localização exata do problema e até sugerir soluções técnicas iniciais. O resultado foi imediato: ao meio-dia, os locais apontados pelo prefeito já haviam recebido manutenção por parte das equipes da Prefeitura.
A iniciativa vai além da curiosidade tecnológica. Segundo Serginho, a experiência é um projeto-piloto de algo maior: a integração definitiva da inteligência artificial à rotina administrativa do município. A proposta é criar uma ferramenta oficial, conectada à Prefeitura, que permita respostas mais rápidas, redução da burocracia e maior eficiência na prestação de serviços.
O prefeito anunciou que a ideia é expandir o modelo também para a população. A expectativa é que, em até 30 dias, seja lançado um aplicativo com inteligência artificial que permita ao cidadão registrar reclamações de forma simples e direta. Bastará uma foto pelo celular para que o sistema faça o georreferenciamento automático, identifique o tipo de demanda e encaminhe o pedido ao setor responsável, sem necessidade de vídeos longos ou exposições nas redes sociais.
