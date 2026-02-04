Prefeita Daniela Soares (PL) - Ascom

Publicado 04/02/2026 13:11 | Atualizado 04/02/2026 13:11

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), aproveitou entrevista à rádio RCFM 88,7, nesta terça-feira (3), para reforçar o protagonismo político do município às vésperas dos 167 anos de emancipação. Ela confirmou que, no dia 6 de fevereiro, a população contará com ônibus e ferry boat gratuitos, das 0h de sexta-feira até 1h de sábado, como parte da logística especial do aniversário da cidade.

A medida, segundo a prefeita, está diretamente ligada à realização do Record Sunset Rio, evento promovido pela TV Record em parceria com o Governo do Estado, que acontece entre os dias 5 e 8 de fevereiro, na Praia do Centro, às margens da Lagoa de Araruama. A programação inclui nomes de peso da música nacional, como Cláudia Leitte, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho, colocando o município no centro do circuito de grandes eventos do estado.

Daniela fez questão de frisar que a Prefeitura não terá qualquer custo com a realização do festival, reforçando o discurso de responsabilidade fiscal. "A Prefeitura não está gastando um centavo. É um evento da Record com o Governo do Estado", afirmou, numa sinalização clara ao eleitorado e aos órgãos de controle.

Nos bastidores políticos, a prefeita também capitalizou a articulação com o Palácio Guanabara. Segundo ela, o evento estava inicialmente previsto para Copacabana, mas acabou transferido para Araruama graças à parceria construída com o Governo do Estado. A mudança é tratada no governo municipal como demonstração de prestígio político e força institucional.

Além do impacto econômico e turístico, Daniela destacou a visibilidade nacional que Araruama passa a ter ao sediar o evento, citando o potencial da cidade e o cartão-postal da maior laguna hipersalina do mundo. Para ela, a parceria com o Estado é decisiva para viabilizar iniciativas desse porte.

Na reta final dos preparativos, a prefeita informou que equipes da Prefeitura e das forças de segurança já atuam de forma integrada. Nesta quarta-feira (4), Daniela acompanha pessoalmente a vistoria técnica da orla, ao lado da coordenação do evento e das autoridades de segurança.

"É uma semana intensa, de muito trabalho, mas necessária para garantir segurança, organização urbana e serviços funcionando", avaliou.