Prefeita Daniela Soares anuncia transporte gratuito no aniversário de Araruama
Record Sunset Rio marcam os 167 anos do município sem custos para a Prefeitura
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
