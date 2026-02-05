Lançamento do Record Sunset Rio - Ascom

Publicado 05/02/2026 13:16 | Atualizado 05/02/2026 13:38

Araruama - O lançamento oficial do Record Sunset Rio, realizado na noite desta quarta-feira (4), em Araruama, consolidou a cidade como um dos principais polos de eventos do interior fluminense e marcou um novo momento de articulação política, institucional e econômica do município. O evento, que integra as comemorações pelos 167 anos (6 de fevereiro) de emancipação da cidade, começa nesta quinta-feira (5) e segue até domingo (8), reunindo grandes atrações à beira da Lagoa de Araruama.



O encontro contou com a presença de empresários, autoridades, lideranças regionais e prefeitos da Região dos Lagos, além de representantes do Governo do Estado e da Rede Record. Na ocasião, a Prefeitura apresentou oficialmente o Calendário de Eventos 2026, reforçando a estratégia da gestão municipal de usar grandes eventos como ferramenta de desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo e geração de empregos.



A prefeita Daniela Soares (PL) destacou o peso político das parcerias construídas para viabilizar um evento desse porte e agradeceu o apoio do Governo do Estado e da emissora.



"Agradecemos ao governador Cláudio Castro, aos secretários Gustavo Tutuca e Igor Marques e à Record. Todos confiaram na capacidade de Araruama. Um evento desse porte não acontece por acaso, ele é fruto de diálogo, parceria e planejamento", afirmou.



A prefeita também enfatizou o papel estratégico de Araruama no fortalecimento do turismo do interior do Estado, defendendo uma política de descentralização dos grandes eventos.



"Araruama tem potencial, tem estrutura e tem capacidade de receber turistas. Hoje, a Prefeitura é quem mais promove eventos, e isso é motivo de orgulho. Estamos mostrando que o interior tem força e que Araruama voltou a ocupar um lugar de protagonismo no cenário estadual", ressaltou.



Representantes do setor produtivo local reforçaram os impactos diretos da política de eventos no comércio e nos serviços, destacando o aumento da movimentação econômica e a valorização da cidade.

PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS PRESENTES



A integração regional também foi destacada por prefeitos da Região dos Lagos presentes ao lançamento. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), elogiou a articulação política que garantiu quatro dias de shows patrocinados pelo Governo do Estado, enquanto o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), ressaltou que os benefícios se estendem a toda a região.



"Quando os municípios se unem, quem ganha é a população. Um evento desse porte movimenta não só Araruama, mas toda a Região dos Lagos", afirmou Fabinho.



NO RADAR DOS GRANDES PROJETOS



Representando a Record, o diretor-geral do evento, Leonardo Randolfo, destacou o empenho da Prefeitura e afirmou que Araruama voltou ao radar dos grandes projetos do Estado. Já o diretor da Record Interior, Euler Barbosa, anunciou a ampliação da cobertura jornalística da emissora no município, com uma equipe dedicada a Araruama e à região.



Encerrando o lançamento, a prefeita apresentou o Calendário Oficial de Eventos 2026, que prevê uma agenda intensa ao longo do próximo ano, com foco no turismo, na cultura e no desenvolvimento econômico. O secretário de Turismo, Thiago Moura, garantiu que a programação será um dos pilares do crescimento da cidade.



Ao final, Daniela Soares convidou a população e os visitantes a participarem do Record Sunset Rio, destacando que o evento simboliza uma nova fase de visibilidade, integração regional e fortalecimento institucional de Araruama.

