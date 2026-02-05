Lançamento do Record Sunset RioAscom
O encontro contou com a presença de empresários, autoridades, lideranças regionais e prefeitos da Região dos Lagos, além de representantes do Governo do Estado e da Rede Record. Na ocasião, a Prefeitura apresentou oficialmente o Calendário de Eventos 2026, reforçando a estratégia da gestão municipal de usar grandes eventos como ferramenta de desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo e geração de empregos.
A prefeita Daniela Soares (PL) destacou o peso político das parcerias construídas para viabilizar um evento desse porte e agradeceu o apoio do Governo do Estado e da emissora.
"Agradecemos ao governador Cláudio Castro, aos secretários Gustavo Tutuca e Igor Marques e à Record. Todos confiaram na capacidade de Araruama. Um evento desse porte não acontece por acaso, ele é fruto de diálogo, parceria e planejamento", afirmou.
A prefeita também enfatizou o papel estratégico de Araruama no fortalecimento do turismo do interior do Estado, defendendo uma política de descentralização dos grandes eventos.
"Araruama tem potencial, tem estrutura e tem capacidade de receber turistas. Hoje, a Prefeitura é quem mais promove eventos, e isso é motivo de orgulho. Estamos mostrando que o interior tem força e que Araruama voltou a ocupar um lugar de protagonismo no cenário estadual", ressaltou.
Representantes do setor produtivo local reforçaram os impactos diretos da política de eventos no comércio e nos serviços, destacando o aumento da movimentação econômica e a valorização da cidade.
PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS PRESENTES
A integração regional também foi destacada por prefeitos da Região dos Lagos presentes ao lançamento. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), elogiou a articulação política que garantiu quatro dias de shows patrocinados pelo Governo do Estado, enquanto o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), ressaltou que os benefícios se estendem a toda a região.
"Quando os municípios se unem, quem ganha é a população. Um evento desse porte movimenta não só Araruama, mas toda a Região dos Lagos", afirmou Fabinho.
NO RADAR DOS GRANDES PROJETOS
Representando a Record, o diretor-geral do evento, Leonardo Randolfo, destacou o empenho da Prefeitura e afirmou que Araruama voltou ao radar dos grandes projetos do Estado. Já o diretor da Record Interior, Euler Barbosa, anunciou a ampliação da cobertura jornalística da emissora no município, com uma equipe dedicada a Araruama e à região.
Encerrando o lançamento, a prefeita apresentou o Calendário Oficial de Eventos 2026, que prevê uma agenda intensa ao longo do próximo ano, com foco no turismo, na cultura e no desenvolvimento econômico. O secretário de Turismo, Thiago Moura, garantiu que a programação será um dos pilares do crescimento da cidade.
Ao final, Daniela Soares convidou a população e os visitantes a participarem do Record Sunset Rio, destacando que o evento simboliza uma nova fase de visibilidade, integração regional e fortalecimento institucional de Araruama.
