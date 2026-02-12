Prefeito Marcelo Magno (PL) e o secretário de Educação, Bernardo Alcântara - Reprodução

Prefeito Marcelo Magno (PL) e o secretário de Educação, Bernardo AlcântaraReprodução

Publicado 12/02/2026 13:32 | Atualizado 12/02/2026 13:33

Arraial do Cabo - OURO NO VERÃO CABISTA



Enquanto o hemisfério norte disputa medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, Arraial do Cabo sobe ao pódio no calor do verão e garante medalha de ouro na Educação. A cidade conquistou o "Selo Ouro em Alfabetização", concedido pelo Ministério da Educação, reconhecimento inédito para a cidade. O resultado é atribuído ao trabalho da gestão do prefeito Marcelo Magno (PL) e ao fortalecimento da política de alfabetização na rede municipal. "Arraial do Cabo é ouro no compromisso com a alfabetização nacional. Os resultados positivos dos investimentos começam a aparecer", afirmou o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, ao destacar que a rede já se prepara para receber a premiação em Brasília. Esta foi a 2ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, do governo federal, que alcançou uma adesão expressiva dos entes federativos, com inscrição de 4.872 redes de ensino das 5.595 que participam do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Secretário de Educação, Bernardo Alcântara Reprodução



PARA ALÉM DO PRÊMIO



Para Bernardo, o prêmio tem valor que vai além do selo. Cria da educação pública municipal, o secretário resume a conquista como construção de legado. "Fui aluno da rede pública de Arraial do Cabo e hoje poder ver esses avanços é algo muito gratificante", disse o secretário. Segundo ele, o reconhecimento não é fruto de improviso ou de soluções mágicas, mas do engajamento coletivo. "Não teve mágica. Todo mundo está transformando essa rede. Esse sentimento de ser cabista, de trabalhar e estudar em Arraial do Cabo, isso não tem preço", completou. A expectativa agora é pelo resultado do IDEB, que sai no segundo semestre. Aliás, o município tem motivos de sobra pra merecer prêmios na Educação - onde inclusive as escolas já estão recebendo as câmeras de reconhecimento facial nas escolas, que começaram a ser instaladas. O município também zerou de creche. Já para os alunos maiorezinhos, o PIPE - Programa de Incentivo Financeiro-Educacional à Permanência Escolar - começa a ser pago em março, com retroativo a janeiro, no valor de R$ 150/mês; se o aluno cumprir as metas educacionais, ao final do ano recebe mais R$ 500,00. Bom também pro professor, que terá seu salário equiparado ao piso nacional a partir deste mês, retroativo a janeiro. Para Bernardo, o prêmio tem valor que vai além do selo. Cria da educação pública municipal, o secretário resume a conquista como construção de legado. "Fui aluno da rede pública de Arraial do Cabo e hoje poder ver esses avanços é algo muito gratificante", disse o secretário. Segundo ele, o reconhecimento não é fruto de improviso ou de soluções mágicas, mas do engajamento coletivo. "Não teve mágica. Todo mundo está transformando essa rede. Esse sentimento de ser cabista, de trabalhar e estudar em Arraial do Cabo, isso não tem preço", completou. A expectativa agora é pelo resultado do IDEB, que sai no segundo semestre. Aliás, o município tem motivos de sobra pra merecer prêmios na Educação - onde inclusive as escolas já estão recebendo as câmeras de reconhecimento facial nas escolas, que começaram a ser instaladas. O município também zerou de creche. Já para os alunos maiorezinhos, o PIPE - Programa de Incentivo Financeiro-Educacional à Permanência Escolar - começa a ser pago em março, com retroativo a janeiro, no valor de R$ 150/mês; se o aluno cumprir as metas educacionais, ao final do ano recebe mais R$ 500,00. Bom também pro professor, que terá seu salário equiparado ao piso nacional a partir deste mês, retroativo a janeiro.