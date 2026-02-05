Prefeito Fábio do Pastel (PL) - Rede social

Publicado 05/02/2026 14:07 | Atualizado 05/02/2026 14:07

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, nesta quarta (4), num hospital de Niterói e segue em recuperação. De acordo com informações médicas, a previsão de alta hospitalar é entre esta quinta-feira (5) e sexta-feira (6). Apesar da orientação clínica de repouso por pelo menos uma semana, o afastamento do prefeito das atividades administrativas ainda é tratado com cautela.

Conhecido pelo ritmo intenso de compromissos e presença constante em agendas públicas, o próprio prefeito admitiu, em publicação nas redes sociais, que não sabe se conseguirá permanecer afastado das atividades pelo período indicado, de uma semana.

Após o procedimento, Fábio do Pastel informou que a cirurgia ocorreu sem intercorrências e que a recuperação já foi iniciada. Em tom otimista, o prefeito destacou que segue confiante no processo de reabilitação e reforçou a mensagem de continuidade administrativa.