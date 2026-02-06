Prefeito Fabinho Costa (CID) apresenta equipamentos não letais - Reprodução

Publicado 06/02/2026 13:43 | Atualizado 06/02/2026 13:43

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), usou as redes sociais para enviar um recado direto à população, de que a segurança pública segue como prioridade da gestão. Ao lado do vice-prefeito Marciley Lessa (PL) e do comandante da Guarda Municipal, Bruno Souza, o chefe do Executivo anunciou a chegada de novos armamentos menos letais para a corporação, em um movimento que alia prevenção, preparo e planejamento para o período de Carnaval.



Entre os equipamentos apresentados estão pistolas de choque e spray de pimenta, que passam a integrar o arsenal da Guarda Municipal. A proposta, segundo o discurso adotado no vídeo divulgado, é garantir uma atuação mais eficiente e segura, com capacidade de resposta firme em situações de risco, sem a necessidade de medidas extremas.



Fabinho reforçou mais de uma vez que a iniciativa não se trata de promessa futura, mas de uma ação concreta. "Segurança é prioridade", resumiu o prefeito, em uma mensagem que busca consolidar a imagem de uma gestão focada em resultados práticos e investimento contínuo na estrutura pública.



Nos bastidores políticos, o anúncio é interpretado como parte de um projeto maior de governo, que aposta na associação direta entre a marca da gestão Fabinho Costa e os conceitos de ordem, presença do Estado e tranquilidade, especialmente em períodos de grande fluxo de moradores e turistas.