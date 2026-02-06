Prefeita Daniela Soares (PL) entra no clima da festa Reprodução
Daniela não ficou só batendo palma, não. Foi pra frente do palco, cantou, sorriu e arriscou (e acertou!) a coreografia da cantora, mostrando que além de jogo de cintura na política, também manda bem no rebolado. Carismática, foliã assumida e de alto astral, a prefeita dançou como quem estava em casa, encantando o público que lotou o evento.
O resultado? Uma prefeita leve, divertida, que brinca, se diverte e sabe aproveitar cada momento das comemorações dos 167 anos de Araruama, celebrados nesta sexta-feira (6). Daniela mostrou que governa com seriedade, mas não abre mão da alegria — e que no palco da vida (e do axé), requebra que é uma beleza.
E a festa não parou por aí! Na sequência, a coluna conversou com Claudia Leitte, que falou sobre o show, a energia do público e o clima especial da noite.
