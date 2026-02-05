Cláudia Leitte - Reprodução

Publicado 05/02/2026 15:21

Araruama - Começa nesta quinta-feira (5) a abertura oficial do Record Sunset Rio, evento gratuito que marca as comemorações pelos 167 anos de emancipação político-administrativa de Araruama. A programação segue até domingo (8) e promete movimentar a orla do Centro com shows, atividades esportivas, ações culturais e serviços abertos ao público.

A primeira noite tem como principal atração a cantora Cláudia Leitte, que sobe ao palco a partir das 21h. Reconhecida nacionalmente, a artista traz no repertório sucessos que marcaram sua trajetória, como “Extravasa”, “Beijar na Boca”, “Largadinho”, “Amor Perfeito” e “Bola de Sabão”. Antes do show principal, a programação musical começa às 17h com a Banda Sal Doce, seguida pela Banda Rosa Lu, às 19h.

O evento acontece justamente na semana do aniversário da cidade, celebrado oficialmente na sexta-feira (6). Durante todos os dias, a orla se transforma em um espaço de convivência, reunindo moradores e turistas em um ambiente voltado ao lazer e à celebração.

Além dos shows noturnos, o público pode participar de diversas atividades esportivas gratuitas ao longo do dia, como stand-up paddle, canoa havaiana, judô, vôlei, jiu-jitsu e outras modalidades. Outro ponto de destaque é o espaço “O Melhor Sunset é Aqui”, que oferece serviços gratuitos de trancistas, barbeiros e designers de sobrancelha.

A programação cultural também integra o evento. No estande da Secretaria Municipal de Educação, apresentações acontecem diariamente das 14h30 às 17h, com foco na valorização de artistas locais, alunos e projetos desenvolvidos no município.

Para garantir a segurança do público, a Secretaria Municipal de Segurança montou um esquema especial com cerca de 200 profissionais, incluindo monitoramento por drones, reconhecimento facial, cavalaria da Polícia Militar e apoio de seguranças particulares. A área da saúde também conta com estrutura reforçada, com mais de 50 profissionais atuando durante os quatro dias de festa.

O evento já reflete positivamente na economia local. A expectativa é de aumento nas vendas do comércio, especialmente em bares, restaurantes e supermercados, além de ocupação máxima na rede hoteleira, impulsionada pela chegada de visitantes de diferentes regiões.

A prefeita Daniela Soares destacou a importância do Record Sunset Rio para o município. “É uma festa pensada para o nosso povo, para celebrar a história de Araruama com alegria, segurança e responsabilidade. O evento fortalece o turismo, aquece a economia e valoriza a cidade, sem gerar custos para o município”, afirmou.

O Record Sunset Rio segue até domingo, reunindo música, esporte, cultura e o pôr do sol da orla de Araruama como cenário para as comemorações.