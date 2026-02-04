Record Sunset Rio reúne esporte, cultura e ações ambientais - Ascom

Record Sunset Rio reúne esporte, cultura e ações ambientaisAscom

Publicado 04/02/2026 14:18

Araruama - O município de Araruama recebe, entre quinta-feira (5) e domingo (8), o Record Sunset Rio, evento realizado na orla do Centro em comemoração aos 167 anos da cidade. Além das apresentações musicais no período noturno, a programação diurna contará com atividades gratuitas voltadas ao esporte, à cultura, ao meio ambiente e à economia local.



As ações acontecem no espaço “O Melhor Sunset é Aqui”, montado na orla, com atividades distribuídas ao longo do dia e voltadas a diferentes faixas etárias. A proposta é promover a ocupação do espaço público com opções de lazer e integração da população.



A programação esportiva ocorre em dois períodos, das 7h às 11h e das 15h às 18h30. Entre as atividades previstas estão caiaque, stand up paddle, canoa havaiana, bike aquática e treino funcional na lagoa. Na faixa de areia e nas áreas de convivência, o público poderá participar de partidas de vôlei, além de aulas abertas e apresentações de judô, jiu-jitsu, taekwondo e defesa pessoal.



As ações culturais acontecem das 14h às 18h30. Na quinta-feira (5), o espaço contará com atendimento de trancistas, por ordem de chegada. De sexta (6) a domingo (8), a estrutura será ampliada com a participação de cinco trancistas, cinco barbeiros e cinco designers de sobrancelha, com atendimentos gratuitos ao público.



Durante todos os dias do evento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do programa Araruama Verde, realizará a distribuição de 100 mudas de plantas nativas e frutíferas por dia. A iniciativa integra as ações de educação ambiental desenvolvidas pelo município.



O evento também contará com uma área destinada à exposição e venda de comidas típicas, reunindo produtores locais e apresentando itens da culinária do município.



A programação diurna do Record Sunset Rio é gratuita e acontece paralelamente aos shows noturnos, com atividades distribuídas ao longo dos quatro dias de celebração do aniversário de Araruama.