Claudia Leitte, Luan Santana, Mumuzinho e Calcinha PretaReprodução

Publicado 03/02/2026 14:55

Araruama - Araruama sediará o Record Sunset Rio entre quinta (5) e domingo (8), com shows gratuitos na Orla do Centro, das 17h às 22h, e atividades esportivas a partir das 7h. O evento integra música, cultura, esportes e turismo na cidade.

Os 167 anos de Araruama serão celebrados em 6 de fevereiro com show de Luan Santana e queima de fogos. A programação inclui artistas locais e nacionais de Axé, Sertanejo, Forró e Pagode. Um pavilhão próximo à Lagoa de Araruama exibirá produtos regionais.

Entre os artistas confirmados estão Claudia Leitte, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho, além de nomes locais como SalDoce, Rosalu, Victor Bricio, Ana Clara, Felipe Pitta, Rodrigo Cardoso, Deu Onda e Bloco do Sambará.

O secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, afirmou:

“O Record Sunset Rio é um evento que traduz exatamente a visão que temos para o turismo do Estado do Rio de Janeiro: integrar cultura, entretenimento, esporte e identidade local como motores de desenvolvimento. Ao apoiar uma iniciativa desse porte em Araruama, fortalecemos a Costa do Sol, movimentamos a economia, geramos emprego e ampliamos a visibilidade do município e da região no cenário turístico nacional.”

O diretor Comercial da Record Rio, Ronnie Bragança, disse:

“O verão pede encontros, alegria e boa música. E o Record Sunset Rio nasce com esse espírito: reunir grandes shows, criar momentos inesquecíveis e aproximar ainda mais o público da Record. E além de movimentar a cidade com grandes atrações musicais, o evento também celebra os 167 anos desse município tão importante para a Região dos Lagos.”

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), declarou:

“É motivo de grande orgulho ver Araruama ter sido escolhida para sediar um festival desta magnitude, especialmente neste momento em que celebramos com alegria o aniversário de 167 anos da nossa cidade. Desde o início da nossa gestão, priorizei o diálogo e a construção de uma relação sólida com todas as instituições, pois acredito que a união é o único caminho para o progresso. Receber este evento é a prova de que essa postura traz benefícios reais para o nosso povo. Quero deixar meu agradecimento especial à Record Rio e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro; juntos, estamos fortalecendo o turismo, a cultura e a economia de toda a nossa região.”

Programação musical

Dia 5/2 – 17h: Sal Doce | 19h: Rosalu | 21h: Claudia Leitte

Dia 6/2 – 17h: Victor Brício | 19h: Ana Clara | 21h: Luan Santana

Dia 7/2 – 17h: Felipe Pitta | 19h: Calcinha Preta | 21h: Rodrigo Cardoso

Dia 8/2 – 17h: Deu Onda | 19h: Bloco do Sambará | 21h: Mumuzinho

Atividades esportivas

De 2 a 8 de fevereiro, das 7h às 11h e das 15h às 18h30, serão realizadas aulas gratuitas de caiaque, stand-up paddle, canoa havaiana, voleibol e futmesa.

Serviço

Evento: Record Sunset Rio

Data: 5 a 8 de fevereiro

Horário: 17h às 22h

Local: Orla do Centro de Araruama/RJ

Entrada: gratuita