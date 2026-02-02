Estádio Municipal Rei Pelé - Ascom

Publicado 02/02/2026 15:03

Araruama - O município de Araruama vai instalar três barreiras de fiscalização entre quinta (5) e domingo (8), período de realização do Record Sunset Rio, evento que integra as comemorações pelos 167 anos da cidade.

A ação será realizada de forma conjunta pela Guarda Civil Municipal de Araruama e pela Polícia Militar.

As barreiras terão como objetivo o controle do acesso de ônibus de excursão que transportarão visitantes de diferentes regiões do país, principalmente para acompanhar os shows programados durante o evento.

Os pontos de fiscalização serão montados nos seguintes locais de entrada e saída do município:

RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em frente ao Trevo da Patrulha Rodoviária, conhecido como Trevo da Gigi;

RJ-106, na entrada de Araruama, em frente ao Estádio Municipal Rei Pelé;

RJ-124, no km 30, na saída da Via Lagos.

De acordo com a organização, os passageiros não poderão ingressar no município portando garrafas de vidro ou objetos perfurantes. A medida tem como finalidade organizar o fluxo de visitantes, prevenir irregularidades e contribuir para a segurança do público.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Pedro Soares, a iniciativa faz parte do planejamento do evento.

“Estamos adotando medidas preventivas e organizadas para assegurar que o Record Sunset Rio aconteça com segurança, ordem e respeito. As barreiras têm caráter fiscalizatório e educativo, e são fundamentais para manter um ambiente familiar e seguro durante as comemorações”, afirmou o secretário.

A ação integra o esquema de segurança definido para o evento e envolve a atuação conjunta das forças de segurança no município.