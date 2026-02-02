Estádio Municipal Rei PeléAscom
Araruama terá barreiras de fiscalização durante o Record Sunset Rio
Ação conjunta entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar vai controlar o acesso de ônibus de excursão nos principais acessos da cidade
Montagem do Record Sunset Rio começa com estrutura de segurança em Araruama
Evento contará com agentes, viaturas, pontos de saúde e controle de acesso na Praia do Centro
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Araruama
Motociclista recebe atendimento do Corpo de Bombeiros após acidente na Rodovia Amaral Peixoto
Operação de segurança mobiliza drones e 200 agentes durante o Record Sunset Rio em Araruama
Esquema reúne forças estaduais, municipais e apoio privado para atuação na orla durante os dias do evento
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
