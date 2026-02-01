Montagem do Record Sunset Rio - Ascom

Publicado 01/02/2026 23:16

Araruama - A montagem da estrutura do Record Sunset Rio teve início em Araruama. O evento será realizado entre quinta-feira (5) e o próximo domingo (8), em comemoração aos 167 anos do município, na Praia do Centro.



Além da reunião de planejamento realizada nesta semana na Prefeitura, com a participação de representantes das forças de segurança, equipes já atuam no local na montagem da estrutura onde ocorrerão os shows. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até terça-feira (3).



Para apoiar as ações, será montada uma estrutura operacional voltada à segurança, reunindo as equipes responsáveis pela coordenação das operações durante o evento. O espaço será utilizado para organização das atividades e resposta a ocorrências ao longo da programação.



O esquema de segurança prevê a atuação contínua de agentes e o apoio de 30 viaturas. As equipes terão áreas definidas para circulação, além de pontos específicos para entrada e saída de veículos de apoio. O planejamento também inclui locais destinados ao acesso de ambulâncias e pontos para atendimento de saúde ao público.



O espaço contará ainda com um estande da Defesa Civil, com ações preventivas e orientação ao público, e um estande da Superintendência de Defesa da Mulher, com foco em políticas de proteção, acolhimento e conscientização durante o evento.



“A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão acompanhando de perto todo o processo de montagem da estrutura. Ao final, será realizada uma vistoria técnica rigorosa, na qual iremos fiscalizar itens essenciais de segurança, como a estabilidade da estrutura, a sinalização adequada das saídas de emergência, as rotas de fuga e o cumprimento das normas exigidas. Somente após a verificação completa e a confirmação de que tudo está em conformidade é que a estrutura será liberada”, afirmou a superintendente da Defesa Civil, Sheila Mendes.



A abertura do Record Sunset Rio ocorre na quinta-feira (5), com apresentações das bandas Sal Doce, às 17h, e Rosalu, às 19h. Às 21h, sobe ao palco Claudia Leitte. Na sexta-feira (6), data do aniversário da cidade, se apresentam Vitor Brício, às 17h, e Ana Clara, às 19h. Às 21h, o show será de Luan Santana.



No sábado (7), Felipe Pitta se apresenta às 17h, seguido pela banda Calcinha Preta, às 19h, e por Rodrigo Cardoso, às 21h.



No domingo (8), as apresentações começam com a banda Deu Onda, às 17h, seguida pelo Bloco do Sambará, às 19h. O encerramento do evento será com o cantor Mumuzinho, às 21h.