Publicado 31/01/2026 21:19

Araruama - Uma operação integrada de segurança pública será realizada durante o Record Sunset Rio, evento programado para acontecer entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2026, na orla do centro de Araruama, em comemoração aos 167 anos do município.

A ação envolve diferentes forças de segurança e tem como objetivo atuar no ordenamento do público, na prevenção de ocorrências e no atendimento a situações que demandem intervenção durante os dias de evento. Ao todo, 200 profissionais atuarão diariamente na orla do centro e em áreas próximas.

O efetivo será composto por 40 policiais militares, 40 militares do Corpo de Bombeiros, 15 policiais civis, 50 agentes da Guarda Civil Municipal de Araruama e 50 seguranças de uma empresa privada contratada para apoiar o esquema de segurança.

Segundo o secretário municipal de Segurança de Araruama, Pedro Soares, o planejamento prevê atuação conjunta entre os órgãos envolvidos.

“Estamos promovendo uma atuação integrada, com todas as forças trabalhando de forma coordenada. O nosso foco é a prevenção, a organização do público e a pronta resposta, para que a população possa celebrar os 167 anos de Araruama com tranquilidade e segurança”, afirmou.

O planejamento inclui a concentração de agentes nas proximidades do palco, onde ocorrerão as apresentações musicais, área que deve registrar maior fluxo de pessoas. Também está prevista a instalação da Tenda da Segurança na orla do centro, com presença permanente de agentes da Guarda Civil Municipal.

No local, funcionará o serviço de Achados e Perdidos e o acolhimento de crianças que eventualmente se desencontrem de seus responsáveis, até que as famílias sejam localizadas.

A operação contará ainda com o uso de tecnologia, com três drones de inteligência que auxiliarão no monitoramento aéreo da área, apoiando a identificação de situações que exijam atenção das equipes em solo. A estrutura de segurança será mantida durante todos os dias de realização do evento.