Operação de segurança mobiliza drones e 200 agentes durante o Record Sunset Rio em Araruama
Esquema reúne forças estaduais, municipais e apoio privado para atuação na orla durante os dias do evento
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
Dr. Serginho acelera modernização e coloca Cabo Frio na era digital
Prefeito lança plataforma inédita que elimina burocracia em papel, reduz prazos em até 70% e promete impulsionar investimentos no município
Câmara de Arraial do Cabo vai votar projetos-chave da gestão Marcelo Magno
Propostas envolvem reajuste do magistério, criação de moeda social, mudanças administrativas e novo estatuto da Guarda Municipal
Araruama entra no ritmo sobre rodas com o 1º Encontro de Patins Roller Dance
Entre os destaques do evento está a presença de Yago Rangel Ramos, conhecido como Yago Jumper, um dos principais nomes do Inline Freestyle Jump no país e no exterior
