Publicado 28/01/2026 18:32

Araruama - A Praça Antônio Raposo será tomada por música, manobras radicais e muita animação neste sábado (31), às 19h, com a realização do 1º Encontro de Patins de Araruama – Roller Dance, um evento gratuito que promete reunir praticantes e admiradores em uma grande celebração de esporte, música, manobras radicais e lazer.



O encontro tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover integração entre os atletas da região e oferecer uma programação diferente e acessível à população. Não é necessário realizar inscrição prévia: basta levar o patins e participar.

Entre os destaques do evento está a presença de Yago Rangel Ramos, conhecido como Yago Jumper, um dos principais nomes do Inline Freestyle Jump no país e no exterior. O atleta é o atual 2º colocado no ranking brasileiro e 5º no ranking mundial, além de recordista estadual do Rio de Janeiro, com a marca de 1,48 metro de salto em competição oficial.



Yago também acumula resultados expressivos na carreira, como o 6º lugar no Mundial da Itália (2024), o 7º lugar no Mundial da Argentina (2022), medalha de prata na Copa Internacional do Chile, além de três títulos nacionais, três medalhas de prata e uma de bronze em competições no Brasil.



Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Welliton Barros, o evento marca o início de uma nova agenda esportiva voltada para modalidades urbanas no município.



“O Encontro de Patins é mais uma iniciativa para ampliar o acesso ao esporte e valorizar novas modalidades que conquistam cada vez mais jovens. Ter um atleta do nível do Yago Rangel como convidado especial é motivo de orgulho e inspiração para nossos patinadores e para toda a população. Queremos transformar a praça em um espaço vivo, de convivência, saúde e diversão”, destacou o secretário.