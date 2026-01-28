Patins Roller DanceReprodução
O encontro tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover integração entre os atletas da região e oferecer uma programação diferente e acessível à população. Não é necessário realizar inscrição prévia: basta levar o patins e participar.
Yago também acumula resultados expressivos na carreira, como o 6º lugar no Mundial da Itália (2024), o 7º lugar no Mundial da Argentina (2022), medalha de prata na Copa Internacional do Chile, além de três títulos nacionais, três medalhas de prata e uma de bronze em competições no Brasil.
Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Welliton Barros, o evento marca o início de uma nova agenda esportiva voltada para modalidades urbanas no município.
“O Encontro de Patins é mais uma iniciativa para ampliar o acesso ao esporte e valorizar novas modalidades que conquistam cada vez mais jovens. Ter um atleta do nível do Yago Rangel como convidado especial é motivo de orgulho e inspiração para nossos patinadores e para toda a população. Queremos transformar a praça em um espaço vivo, de convivência, saúde e diversão”, destacou o secretário.
