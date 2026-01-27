Animais para adoção - Ascom

Animais para adoçãoAscom

Publicado 27/01/2026 17:57

Araruama - A Prefeitura de Araruama promove, nos dias 6 e 7 de fevereiro, mais uma Feira de Adoção de cães e gatos, na Praça Antônio Raposo, das 9h às 16h, com o objetivo de incentivar a adoção responsável e oferecer um novo lar a animais resgatados.



Ao todo, 30 filhotes de cães estarão disponíveis no local, além de filhotes de gatos, todos esperando por um lar cheio de carinho e cuidado.



A iniciativa faz parte das ações permanentes do município voltadas à causa animal e reforça o compromisso com a proteção, o bem-estar e a posse responsável, além de contribuir para a redução do abandono e dos animais em situação de vulnerabilidade.



Segundo o diretor da Clínica Animal Municipal, Carlos Vinícius Oliveira Guerhard, cães adultos também poderão ser adotados, porém não serão levados para a praça para o bem-estar dos animais. Além da feira, os interessados também podem procurar diretamente a unidade para conhecer os animais disponíveis.



“Quem não conseguir ir à feira pode comparecer à Clínica Animal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os animais adultos já são entregues castrados, vermifugados e com microchip, o que garante mais segurança tanto para os pets quanto para os tutores”, destacou o responsável pela Clínica Animal.



Para adotar é simples: basta levar identidade, CPF e assinar o termo de adoção responsável.