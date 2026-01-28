Zagueiro Gabriel Pereira - Reprodução

Publicado 28/01/2026 13:50

Araruama - De Araruama para os maiores palcos do futebol mundial. Essa é a trajetória do zagueiro Gabriel Pereira, que hoje defende um clube em Copenhague e se prepara para disputar a Champions League, competição mais importante do futebol europeu, enfrentando gigantes como o Barcelona. Antes da partida histórica, o jogador relembrou o caminho percorrido desde as ruas da cidade até a elite do esporte.



Gabriel destacou que sua caminhada no futebol profissional começou mais tarde do que a maioria. “Não foi fácil para mim, comecei já um pouco mais velho, com 18, 19 anos no futebol. Então nunca sonhei, nunca pensei em estar aqui hoje. Amanhã vai ser a realização de um sonho”, afirmou. Segundo ele, o momento representa não apenas uma conquista pessoal, mas também coletiva. “É um momento de muita felicidade. Acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas que me seguem hoje, minha família e meus amigos.”



Emocionado, o zagueiro contou que a expectativa é grande para entrar em campo em um estádio histórico e aproveitar cada minuto. “Espero que possamos fazer um bom jogo, aproveitar ao máximo esse estádio maravilhoso e representar o Rio de Janeiro, a minha cidade, Araruama”, completou, ressaltando que familiares e amigos estarão presentes para acompanhar a partida.



O zagueiro foi eleito o melhor em campo do jogo contra o Napoli, nessa terça-feira (20), válido pela sétima rodada da Champions League. O araruamense teve atuação destacada no empate por 1 a 1 entre as equipes.



A trajetória do atleta também foi celebrada pela prefeita de Araruama, Daniela Soares, que destacou o orgulho do município. “Gabriel, você não leva apenas o seu talento, mas o nome da nossa cidade e a esperança de muitos jovens araruamenses que se espelham em você. Estamos na torcida vibrando por cada lance! Boa sorte, campeão! O mundo é pequeno para o seu talento”, declarou.