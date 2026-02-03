Acidente - Região dos Lagos Notícias

Publicado 03/02/2026 14:14

Araruama - Um carro invadiu uma loja de moda feminina no Centro de Araruama na noite desta segunda-feira (2), causando prejuízos ao estabelecimento. Com o impacto, a vitrine foi destruída e o veículo acabou parando dentro do imóvel, atingindo parte da estrutura e mercadorias.



A loja atingida, a JJ Feminina, teve o funcionamento suspenso temporariamente. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a proprietária apareceu emocionada ao relatar o ocorrido e informou que a loja permanecerá fechada nesta terça-feira (3), com previsão de reabertura na quarta-feira (4), após a limpeza e os primeiros reparos no espaço.



Ainda segundo a dona do estabelecimento, amigos e pessoas próximas ajudaram na retirada dos escombros e do veículo que ficou preso no interior da loja logo após o acidente.



Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da colisão nem sobre o estado de saúde do motorista. Também não foram confirmados registros de feridos. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.