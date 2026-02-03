Campanha de identificação infantil - Ascom

Publicado 03/02/2026 16:02

Araruama - Araruama contará com uma campanha especial de identificação de crianças durante o Record Sunset Rio, que tem início nesta quinta-feira (5). A ação, realizada pela Defesa Civil de Araruama, integra o esquema de segurança preparado pela Prefeitura e tem como objetivo evitar que crianças se percam de seus pais ou responsáveis ao longo dos dias de programação.



Durante o evento, a Defesa Civil irá distribuir 1.300 pulseiras de identificação, que deverão ser colocadas nas crianças pelos pais ou responsáveis. Nas pulseiras são informados dados básicos como o nome da criança e telefone para contato, facilitando a rápida localização em caso de desencontro.



A ação já foi realizada com sucesso em outros grandes eventos promovidos na cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a segurança e o bem-estar das famílias que participam das festividades.



A Prefeitura reforça que a campanha de identificação faz parte de um planejamento integrado da Secretaria Municipal de Segurança, que envolve diferentes órgãos municipais e órgãos estaduais, visando garantir um evento organizado, seguro e acolhedor para todos.



As pulseiras de identificação poderão ser adquiridas gratuitamente no estande da Defesa Civil, instalado na área do evento. Os pais ou responsáveis devem procurar o local antes do início dos shows para retirar a pulseira e preencher as informações necessárias.



Segundo a superintendente da Defesa Civil, Sheila Mendes, a campanha é uma medida simples, mas extremamente eficaz.

“Eventos desse porte reúnem um grande número de pessoas, e a identificação das crianças é fundamental para garantir tranquilidade aos pais e agilidade no atendimento caso seja necessário. É uma ação preventiva que já adotamos em outras ocasiões e que traz resultados muito positivos”, destacou a superintendente.



O Record Sunset Rio promete movimentar Araruama com uma programação de grandes shows, reunindo Claudia Leitte, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho, atraindo milhares de moradores e turistas para a cidade.

