Foragido é preso - Reprodução/PM

Publicado 05/02/2026 14:39

Araruama - Uma ação conjunta entre forças de segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo resultou, na tarde desta quarta-feira (4), na prisão de um foragido da Justiça paulista no município de Araruama. A operação contou com a participação de policiais do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Serviço Reservado do 25º BPM, da Subsecretaria de Inteligência da PMERJ (SSI), do setor de inteligência da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) de Araruama, além do apoio de informações repassadas pelo Disque Denúncia.

O preso, identificado como Marcelo Melo Dias, de 40 anos, era procurado pela Justiça do Estado de São Paulo, onde foi condenado pelo crime de tortura. Ele foi localizado na Rua das Tulipas, no bairro Fazendinha, após trabalho de análise de dados e monitoramento realizado pelas equipes de inteligência.

De acordo com informações do processo, o caso teve grande repercussão em Campinas (SP). A condenação aponta que, ao longo de vários anos, Marcelo Dias submeteu três crianças sob sua guarda a um contexto contínuo de violência doméstica, com práticas que causaram sofrimento físico e psicológico. Entre as vítimas, estava uma criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, considerada em situação de especial vulnerabilidade.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal de Campinas. Trata-se de prisão definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado, com pena remanescente de 7 anos, 5 meses e 18 dias, a ser cumprida em regime fechado. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), aguardando as determinações do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Central Disque Denúncia reforça a importância da colaboração da população e pede que informações sobre foragidos da Justiça de outros estados, possivelmente escondidos no Rio de Janeiro, sejam repassadas de forma anônima pelos canais de atendimento:

Telefone: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp anonimizado: (021) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.