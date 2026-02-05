Foragido é preso Reprodução/PM
Foragido condenado por tortura contra crianças é capturado em Araruama
Homem procurado pela Justiça de São Paulo foi preso em ação integrada das polícias com apoio do Disque Denúncia
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Lançamento do Record Sunset Rio reforça protagonismo regional de Araruama
Prefeita Daniela Soares destacou parcerias com Governo do Estado e aposta em grandes eventos como motor de desenvolvimento
Araruama recebe vistoria técnica de órgãos de segurança para o Record Sunset Rio
Ação antecede o início da programação e reúne forças públicas e equipe organizadora
Record Sunset Rio reúne esporte, cultura e ações ambientais na orla de Araruama
Programação gratuita ocupa o Centro entre quinta (5) e domingo (8) com atividades durante todo o dia
