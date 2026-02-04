Vistoria técnica de órgãos de segurançaAscom
A vistoria contou com representantes das forças de segurança que atuarão durante os quatro dias de programação, além de autoridades municipais e da equipe organizadora.
Estiveram presentes a prefeita Daniela Soares, equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, uma representante do CREA e o diretor-geral do evento, Leonardo Randolfo, da Record. Durante a inspeção, foram avaliadas as condições da estrutura montada, os acessos ao espaço, as rotas de emergência e o cumprimento das exigências técnicas e operacionais.
O município informou que o esquema de segurança contará com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Canil Municipal.
A operação prevê monitoramento por drones, reconhecimento facial, cavalaria da Polícia Militar, barreiras de fiscalização em pontos estratégicos da cidade e revistas na entrada da área dos shows.
A prefeita Daniela Soares acompanhou a vistoria e comentou sobre a organização do evento.
“Todas as equipes estão extremamente empenhadas para que o Record Sunset Rio seja um grande sucesso, seguro e inesquecível para moradores e visitantes. Araruama está preparada para receber esse público com organização e tranquilidade”, afirmou.
O Corpo de Bombeiros informou que atuará com monitoramento aéreo e marítimo, com foco na segurança da orla e da lagoa.
“Estaremos com lancha monitorando até as 17h e, à noite, o drone do Corpo de Bombeiros fará alertas sonoros ao público. Embarcações como caiaques, canoas e motos aquáticas não possuem sistema de navegação noturna e, por isso, são proibidas durante a noite”, explicou o coronel Moreira.
A Defesa Civil também dará apoio à equipe dos bombeiros, com uma lancha que irá circular pela lagoa junto com a equipe da Guarda Ambiental.
Durante a vistoria, o CREA fiscalizou se as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) estão de acordo com o que foi contratado para a realização do evento.
“Nossa fiscalização segue em andamento e será concluída nesta quinta-feira (5) pela manhã, com a vistoria completa de todos os itens, incluindo banheiros, iluminação, extintores, estruturas e demais instalações”, informou a representante do CREA, Sílvia Barbosa.
A Polícia Militar ampliou o efetivo para o esquema de segurança do local.
“A Polícia Militar vai disponibilizar 15 viaturas e cerca de 30 policiais para garantir a segurança do evento”, informou o capitão Genilson, do 25º BPM.
A Polícia Civil informou que utilizará recursos de inteligência e tecnologia durante os quatro dias de programação.
“Estamos atuando de forma integrada, com viaturas, equipes de inteligência e uso de tecnologia. Teremos operador utilizando drone com sistema de reconhecimento facial em toda a área do evento”, destacou o delegado Milton Siqueira Jr., titular da 118ª DP.
O secretário municipal de Segurança, Pedro Soares, falou sobre a estrutura da operação.
“Além das equipes, vamos contar com o caminhão de comando e monitoramento facial, além do canil municipal. Todo o aparato de segurança está pronto para receber um público estimado em até 150 mil pessoas por dia”, disse.
De acordo com a organização da Record, a montagem do evento segue o cronograma previsto. A estrutura principal está finalizada, o mobiliário será entregue ao longo da tarde e, à noite, será realizado o teste de som.
O diretor-geral do Record Sunset Rio, Leonardo Randolfo, comentou sobre o planejamento do evento.
“Tudo foi planejado com muito cuidado, junto com o Governo do Estado. Cada detalhe foi calculado para garantir segurança e conforto ao público. A Prefeitura nos acolheu de braços abertos e vamos comemorar os 167 anos de emancipação de Araruama com essa paisagem maravilhosa, a maior laguna hipersalina do mundo. A paisagem fala por si. A expectativa é a melhor possível”, afirmou.
O Record Sunset Rio acontece entre quinta-feira (5) e domingo (8), na Praia do Centro, na orla de Araruama.
O evento é promovido pela Record Rio em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e contará com apresentações de Claudia Leitte, Luan Santana, a banda Calcinha Preta e o cantor Mumuzinho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.