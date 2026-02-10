Bernardo, Diego, Marcelo e Victor - Reprodução

Publicado 10/02/2026 13:27 | Atualizado 10/02/2026 13:28

Arraial do Cabo - AVANÇO SIGNIFICATIVO



O início do ano letivo em Arraial do Cabo foi marcado, nesta segunda-feira (9), por um gesto político e administrativo do prefeito Marcelo Magno (PL), que visitou uma escola da rede municipal para anunciar duas novidades estratégicas na área da Educação. A partir deste ano, todas as unidades do Ensino Fundamental passam a contar com quadros digitais interativos e tablets destinados aos estudantes.



A agenda institucional foi acompanhada pelo secretário de Educação, Bernardo Alcântara, pelo vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e pelo subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, reforçando o caráter integrado da ação.



Durante a visita, Marcelo destacou que a iniciativa representa um avanço significativo na qualidade do ensino ofertado pela rede municipal. Segundo o prefeito, o investimento em tecnologia está alinhado ao projeto de modernização da administração e à preparação dos alunos para as novas dinâmicas educacionais.



"São duas ferramentas importantes que vão proporcionar um enorme ganho pedagógico e evolução na qualidade do ensino. É a tecnologia a serviço da aprendizagem, promovendo inovação, inclusão digital e mais qualidade na educação pública", afirmou.

ACOMPANHANDO DE PERTO



Ainda durante a visita, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e o vice-prefeito Diego Silveira dialogaram com a equipe diretiva das unidades, servidores da pasta e responsáveis pelos alunos. Bernardo destacou a entrega dos kits escolares e uniformes já no primeiro dia de aula, ação que, segundo ele, simboliza organização e compromisso com a comunidade escolar.



O secretário também projetou 2026 como um ano de avanços e novas conquistas para a Educação no município, reforçando o discurso de continuidade administrativa e consolidação das políticas educacionais implantadas. A presença do vice-prefeito e de representantes da área de Ciência e Tecnologia reforçou a estratégia da gestão de integrar diferentes setores na construção de uma educação pública mais moderna e eficiente.