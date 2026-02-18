Diego Silveira, Vantoil Martins, Eduardo Paes, Wanessa Homobono e Thiago Fantinha - Rede social

Publicado 18/02/2026 15:29

Arraial do Cabo - POLÍTICA NA AVENIDA



O Carnaval do Rio também foi palco de articulação política. Na madrugada de terça para quarta-feira, no último dia de desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, autoridades da Região dos Lagos foram recebidas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.



Estavam no encontro o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira, além do secretário de Governo do município, Thiago Fantinha, e o ex-prefeito de Iguaba Grande e atual secretário executivo do Conderlagos, Vantoil Martins (CID), acompanhado da esposa, Wanessa Homobono.



Segundo Vantoil, o grupo acompanhava o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, exatamente no recuo da bateria, quando foi recebido por Paes. "Eduardo sempre muito cordial, muito receptivo, nos recebeu com carinho e atenção. Ele não para, ligado no 220v, alternando entre o camarote e a avenida. Ele adora o desfile das escolas de samba", relatou.



Apesar do clima descontraído, o registro reforça a proximidade política entre lideranças da Região dos Lagos e a capital fluminense — ainda que, segundo Vantoil, "tenha sido um momento de se divertir e falar pouco de política".

CIÊNCIA E FOLIA



O encontro na Sapucaí também reservou uma surpresa fora do eixo estritamente político. No camarote, o grupo encontrou a cientista Tatiana Coelho, bióloga e professora da UFRJ que pode trazer o Prêmio Nobel para o Brasil. De acordo com Vantoil, foi "uma grata surpresa" rever a pesquisadora, que vem desenvolvendo uma abordagem terapêutica inovadora com potencial para reverter lesões da medula espinhal, trazendo esperança a pacientes tetraplégicos. Em meio ao brilho da avenida, o ambiente foi descrito como carnavalesco, mas também familiar e de muita descontração. "A avenida estava linda, tudo muito bem organizado, de arrepiar. Um momento inesquecível", resumiu.