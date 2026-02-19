Dr. Serginho (PL) e suas filhas - Reprodução

Cabo Frio - DIAS DE DESCANSO



Depois de um período considerado dos mais delicados à frente da administração municipal, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), vai se afastar por dez dias para um período de descanso com as filhas, Maria Antônia e Maria Alice. A viagem será para a Disney, nesta sexta-feira (20) à noite, após ele cumprir expediente normal na Prefeitura. Mensagem do pedido oficial de afastamento já foi encaminhado à Câmara Municipal. Durante o período, quem assume interinamente o comando do município é o vice-prefeito Miguel Alencar (União). A pausa ocorre após semanas intensas de trabalho e quase um mês após o falecimento da primeira-dama, Aline Rabelo, fato que abalou o núcleo familiar e marcou a gestão municipal. Nos bastidores, aliados afirmam que o descanso será fundamental para que o prefeito retorne com energia renovada para a agenda administrativa.

Dr. Serginho (PL) e sua irmã Gabriela Azevedo Reprodução



BOTOU A IRMÃ PRA CORRER



Falando em Serginho, o prefeito cabo-friense publicou nos stories um vídeo correndo ao lado da irmã, Gabriela Azevedo — figura cada vez mais presente em sua rotina pública e política. Além de acompanhar o prefeito em agendas e até ajudar a organizar sua mala para a viagem desta semana, Gabriela apareceu no vídeo em ritmo acelerado: correu tanto que chegou à frente do irmão. Nos bastidores, a cena foi interpretada como simbólica. No meio político, já é dado como praticamente certo que ela será o nome do grupo para disputar uma vaga na Alerj em outubro. A lembrar que Serginho obteve votação expressiva de 125 mil votos quando se elegeu deputado. Se depender do fôlego demonstrado nas redes — e da forma física em dia — há quem diga que ela "vai chegar levinha" na corrida eleitoral.

TOP 5



Ainda sobre Serginho, ele usou as redes sociais para destacar o avanço do turismo no município às vésperas do Carnaval. Com dados da Booking.com em mãos, ele divulgou que a cidade ficou entre os destinos mais buscados do Brasil para o feriadão , figurando no Top 5 geral entre turistas brasileiros e em segundo lugar para quem escolheu viajar em grupo e curtir blocos. No vídeo, o prefeito aparece em silêncio, exibindo os números como resposta aos críticos e reforçando que, segundo ele, "trabalho não faz barulho, faz resultado".