Cabo Frio - Reprodução

Cabo Frio Reprodução

Publicado 18/02/2026 13:59

Cabo Frio - Cabo Frio aparece entre os destinos brasileiros mais buscados para o Carnaval 2026, segundo levantamento da Booking.com, uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem do mundo.



A empresa analisou as buscas por acomodações realizadas na plataforma e identificou grande procura por cidades litorâneas. O destaque principal ficou para o Rio de Janeiro, que liderou o ranking geral de interesse, tanto entre viajantes nacionais quanto internacionais.



Entre os turistas brasileiros, a tendência confirma a preferência por destinos que combinam praia, calor e festa. Cabo Frio ocupa a quinta colocação no ranking geral:



Rio de Janeiro (RJ)



Porto de Galinhas (PE)



Salvador (BA)



João Pessoa (PB)



Cabo Frio (RJ)



Além do Top 5 geral, o município também se destacou no recorte voltado a quem pretende viajar em grupo para curtir blocos e festas durante o feriado prolongado. Nesse ranking, Cabo Frio aparece em 2º lugar, atrás apenas da capital fluminense:



Rio de Janeiro (RJ)



Cabo Frio (RJ)



Porto de Galinhas (PE)



Belo Horizonte (MG)



Salvador (BA)



NA REDE



O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), divulgou os dados em suas redes sociais. Em um vídeo, ele aparece em silêncio, exibindo folhas com as informações do levantamento, uma a uma.

Segundo ele, o levantamento reforça o potencial turístico da cidade para o período carnavalesco, tradicionalmente marcado por alta ocupação hoteleira e intensa movimentação econômica.



QUERIDINHA DOS GRINGOS

Armação dos Búzios Reprodução

No cenário internacional, outro destino da Região dos Lagos também aparece em evidência. A cidade de Armação dos Búzios figura em terceiro lugar entre os destinos brasileiros mais buscados por turistas estrangeiros para o Carnaval, atrás do Rio de Janeiro e de Florianópolis.