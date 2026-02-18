Cabo Frio Reprodução
A empresa analisou as buscas por acomodações realizadas na plataforma e identificou grande procura por cidades litorâneas. O destaque principal ficou para o Rio de Janeiro, que liderou o ranking geral de interesse, tanto entre viajantes nacionais quanto internacionais.
Entre os turistas brasileiros, a tendência confirma a preferência por destinos que combinam praia, calor e festa. Cabo Frio ocupa a quinta colocação no ranking geral:
Rio de Janeiro (RJ)
Porto de Galinhas (PE)
Salvador (BA)
João Pessoa (PB)
Cabo Frio (RJ)
Além do Top 5 geral, o município também se destacou no recorte voltado a quem pretende viajar em grupo para curtir blocos e festas durante o feriado prolongado. Nesse ranking, Cabo Frio aparece em 2º lugar, atrás apenas da capital fluminense:
Rio de Janeiro (RJ)
Cabo Frio (RJ)
Porto de Galinhas (PE)
Belo Horizonte (MG)
Salvador (BA)
NA REDE
O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), divulgou os dados em suas redes sociais. Em um vídeo, ele aparece em silêncio, exibindo folhas com as informações do levantamento, uma a uma.
QUERIDINHA DOS GRINGOS
