Cabo Frio Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Cabo Frio aparece entre os destinos brasileiros mais buscados para o Carnaval 2026, segundo levantamento da Booking.com, uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem do mundo.

A empresa analisou as buscas por acomodações realizadas na plataforma e identificou grande procura por cidades litorâneas. O destaque principal ficou para o Rio de Janeiro, que liderou o ranking geral de interesse, tanto entre viajantes nacionais quanto internacionais.

Entre os turistas brasileiros, a tendência confirma a preferência por destinos que combinam praia, calor e festa. Cabo Frio ocupa a quinta colocação no ranking geral:

Rio de Janeiro (RJ)

Porto de Galinhas (PE)

Salvador (BA)

João Pessoa (PB)

Cabo Frio (RJ)

Além do Top 5 geral, o município também se destacou no recorte voltado a quem pretende viajar em grupo para curtir blocos e festas durante o feriado prolongado. Nesse ranking, Cabo Frio aparece em 2º lugar, atrás apenas da capital fluminense:

Rio de Janeiro (RJ)

Cabo Frio (RJ)

Porto de Galinhas (PE)

Belo Horizonte (MG)

Salvador (BA)

NA REDE

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), divulgou os dados em suas redes sociais. Em um vídeo, ele aparece em silêncio, exibindo folhas com as informações do levantamento, uma a uma.
 
Segundo ele, o levantamento reforça o potencial turístico da cidade para o período carnavalesco, tradicionalmente marcado por alta ocupação hoteleira e intensa movimentação econômica.

QUERIDINHA DOS GRINGOS
 
Armação dos Búzios - Reprodução
Armação dos BúziosReprodução
No cenário internacional, outro destino da Região dos Lagos também aparece em evidência. A cidade de Armação dos Búzios figura em terceiro lugar entre os destinos brasileiros mais buscados por turistas estrangeiros para o Carnaval, atrás do Rio de Janeiro e de Florianópolis.
fotogaleria
Cabo Frio
Armação dos Búzios