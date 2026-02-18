Homem de aproximadamente 30 anos é preso - Reprodução/PM

Homem de aproximadamente 30 anos é presoReprodução/PM

Publicado 18/02/2026 13:29

Cabo Frio - Um homem de aproximadamente 30 anos foi preso na noite da última segunda-feira (16), por volta das 21h, no Centro de Cabo Frio, por descumprimento de medida protetiva.



Segundo informações da Guarda Municipal de Cabo Frio, por meio da Patrulha Maria da Penha, o suspeito foi até a residência da vítima, uma mulher de cerca de 27 anos, mesmo estando proibido de se aproximar. A mãe da jovem tentou impedir o contato, momento em que o homem acabou agredindo a vítima.



Vizinhos acionaram a Central de Comando da Guarda Municipal pelo telefone 153. A equipe chegou rapidamente ao local, realizou a abordagem e efetuou a prisão. Durante a condução, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido pelos agentes.



A vítima recebeu acolhimento e orientações da equipe no local. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso.