Homem de aproximadamente 30 anos é presoReprodução/PM
Segundo informações da Guarda Municipal de Cabo Frio, por meio da Patrulha Maria da Penha, o suspeito foi até a residência da vítima, uma mulher de cerca de 27 anos, mesmo estando proibido de se aproximar. A mãe da jovem tentou impedir o contato, momento em que o homem acabou agredindo a vítima.
Vizinhos acionaram a Central de Comando da Guarda Municipal pelo telefone 153. A equipe chegou rapidamente ao local, realizou a abordagem e efetuou a prisão. Durante a condução, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido pelos agentes.
A vítima recebeu acolhimento e orientações da equipe no local. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.