Um jetski acabou afundando bem em frente ao tradicional Clube Náutico, mobilizando equipes para o resgate da embarcação. O vídeo registra o momento em que o veículo aquático é retirado da água, sob o olhar curioso de quem acompanhava tudo da orla.
Apesar do susto e da movimentação, ninguém ficou ferido.
O episódio acende um alerta: é a segunda ocorrência no mesmo ponto em dois dias. No domingo (15), uma lancha também naufragou no canal, e oito pessoas precisaram ser resgatadas.
Entre marolas e motores, o Canal do Itajuru voltou a ser palco não só da beleza natural, mas também de uma operação que terminou bem.
