Jetski naufraga Reprodução

Cabo Frio - No azul que costuma emoldurar cartões-postais, uma cena diferente chamou a atenção de quem passava pelo Canal do Itajuru, em Cabo Frio, nesta terça-feira (17).

Um jetski acabou afundando bem em frente ao tradicional Clube Náutico, mobilizando equipes para o resgate da embarcação. O vídeo registra o momento em que o veículo aquático é retirado da água, sob o olhar curioso de quem acompanhava tudo da orla.

Apesar do susto e da movimentação, ninguém ficou ferido.

O episódio acende um alerta: é a segunda ocorrência no mesmo ponto em dois dias. No domingo (15), uma lancha também naufragou no canal, e oito pessoas precisaram ser resgatadas.

Entre marolas e motores, o Canal do Itajuru voltou a ser palco não só da beleza natural, mas também de uma operação que terminou bem.