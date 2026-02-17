Influenciador Willi Ramos Reprodução
Natural de Duque de Caxias, o criador de conteúdo usou os stories para informar seguidores sobre o ocorrido. Em uma publicação breve, afirmou que teve o telefone levado, mas tranquilizou o público ao dizer que estava bem.
Em outro momento, Willi mencionou que o caso teria ocorrido na região da Ogiva e pediu ajuda para localizar uma chave que, segundo ele, pode ter sido perdida nas proximidades.
Até a última atualização desta matéria, não havia confirmação oficial do registro da ocorrência por parte das autoridades policiais. O caso segue repercutindo nas redes sociais, onde o influenciador mantém uma base significativa de seguidores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.