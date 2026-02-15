Dez pessoas foram conduzidas à delegacia Reprodução/PM
Na primeira ocorrência, registrada com o auxílio da tecnologia, três pessoas foram conduzidas à delegacia por uso de entorpecentes. O homem localizado possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.
Já na segunda ação, realizada durante patrulhamento de rotina pelo calçadão, a equipe foi acionada por frequentadores da praia, que denunciaram um grupo fazendo uso de entorpecentes na areia. Ao chegar ao local, os agentes identificaram o compartilhamento de cigarros com substância semelhante à maconha e apreenderam seis buchas e quatro cigarros em uma bolsa de um dos menores. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas, sendo cinco menores e dois maiores de idade. Os responsáveis legais dos menores foram acionados para acompanhar os procedimentos na delegacia.
A participação da população foi fundamental para o sucesso das abordagens, fornecendo informações que auxiliaram o patrulhamento. O trabalho preventivo e ostensivo segue reforçado, especialmente neste período de grande movimento na cidade. Em caso de emergência, a população pode acionar o 153.
Na madrugada de domingo, após o encerramento do primeiro dia de festa, equipes do GOP, Romu, Guarda Marítima e Ambiental (GMA), Patrulha Maria da Penha, fiscais de postura e Polícia Militar realizaram operação preventiva na Orla da Praia do Forte, das 00h às 03h. A ação garantiu a segurança dos foliões e o cumprimento do horário limite do Carnaval.
Durante todo o dia, as equipes também coibiram irregularidades como flanelagem, esportes com bola, caixas de som, garrafas de vidro nas praias e atividades em áreas de preservação ambiental, reforçando a ordem e o respeito às regras da cidade.
