Dez pessoas foram conduzidas à delegacia Reprodução/PM

Publicado 15/02/2026 22:52

Imagens captadas por drone ajudaram a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio a localizar um homem com mandado de prisão em aberto durante ações nas proximidades da Praia do Forte, na altura da Duna Boa Vista. No total, dez pessoas foram conduzidas à delegacia em duas ocorrências distintas, coordenadas pela Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), com apoio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), na tarde deste sábado de Carnaval (14).Na primeira ocorrência, registrada com o auxílio da tecnologia, três pessoas foram conduzidas à delegacia por uso de entorpecentes. O homem localizado possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.Já na segunda ação, realizada durante patrulhamento de rotina pelo calçadão, a equipe foi acionada por frequentadores da praia, que denunciaram um grupo fazendo uso de entorpecentes na areia. Ao chegar ao local, os agentes identificaram o compartilhamento de cigarros com substância semelhante à maconha e apreenderam seis buchas e quatro cigarros em uma bolsa de um dos menores. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas, sendo cinco menores e dois maiores de idade. Os responsáveis legais dos menores foram acionados para acompanhar os procedimentos na delegacia.A participação da população foi fundamental para o sucesso das abordagens, fornecendo informações que auxiliaram o patrulhamento. O trabalho preventivo e ostensivo segue reforçado, especialmente neste período de grande movimento na cidade. Em caso de emergência, a população pode acionar o 153.