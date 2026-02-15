Dez pessoas foram conduzidas à delegacia Reprodução/PM

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Imagens captadas por drone ajudaram a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio a localizar um homem com mandado de prisão em aberto durante ações nas proximidades da Praia do Forte, na altura da Duna Boa Vista. No total, dez pessoas foram conduzidas à delegacia em duas ocorrências distintas, coordenadas pela Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), com apoio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), na tarde deste sábado de Carnaval (14).

Na primeira ocorrência, registrada com o auxílio da tecnologia, três pessoas foram conduzidas à delegacia por uso de entorpecentes. O homem localizado possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Já na segunda ação, realizada durante patrulhamento de rotina pelo calçadão, a equipe foi acionada por frequentadores da praia, que denunciaram um grupo fazendo uso de entorpecentes na areia. Ao chegar ao local, os agentes identificaram o compartilhamento de cigarros com substância semelhante à maconha e apreenderam seis buchas e quatro cigarros em uma bolsa de um dos menores. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas, sendo cinco menores e dois maiores de idade. Os responsáveis legais dos menores foram acionados para acompanhar os procedimentos na delegacia.

A participação da população foi fundamental para o sucesso das abordagens, fornecendo informações que auxiliaram o patrulhamento. O trabalho preventivo e ostensivo segue reforçado, especialmente neste período de grande movimento na cidade. Em caso de emergência, a população pode acionar o 153. 
fotogaleria
Operação - Reprodução/PM
Operação - Reprodução/PM
Operação - Reprodução/PM
Operação preventiva na madrugada

Na madrugada de domingo, após o encerramento do primeiro dia de festa, equipes do GOP, Romu, Guarda Marítima e Ambiental (GMA), Patrulha Maria da Penha, fiscais de postura e Polícia Militar realizaram operação preventiva na Orla da Praia do Forte, das 00h às 03h. A ação garantiu a segurança dos foliões e o cumprimento do horário limite do Carnaval.

Durante todo o dia, as equipes também coibiram irregularidades como flanelagem, esportes com bola, caixas de som, garrafas de vidro nas praias e atividades em áreas de preservação ambiental, reforçando a ordem e o respeito às regras da cidade.