Prefeito Dr. SerginhoReprodução
A ferramenta começou a operar durante o Carnaval e, segundo a administração municipal, já apresentou resultados práticos. No primeiro dia de funcionamento, seis pessoas foram presas por extorsão relacionada à prática irregular de flanelagem em áreas monitoradas da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o sistema permite acompanhamento em tempo real de blocos, corredores da folia e áreas de grande circulação, contando também com agentes de segurança à paisana atuando de forma integrada ao centro de monitoramento. A proposta é manter o uso da tecnologia não apenas durante eventos, mas ao longo de todo o ano.
Além das áreas urbanas, todas as praias do município passaram a ser monitoradas. A fiscalização inclui o uso de drogas em locais públicos, que pode resultar em condução à delegacia e aplicação de multa, além do controle do uso de caixas de som, com reforço na orientação para o cumprimento das regras já existentes.
O sistema também auxilia na identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto e na rápida localização de suspeitos envolvidos em furtos ou roubos, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança.
Segundo o prefeito Dr. Serginho, o objetivo é garantir ordem e tranquilidade para moradores, turistas e comerciantes, utilizando a tecnologia como aliada na prevenção e no combate a crimes. A Prefeitura reforça que o monitoramento busca assegurar um ambiente mais seguro, especialmente em períodos de grande movimentação, como o Carnaval, mas com impacto permanente na rotina da cidade.
