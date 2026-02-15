Prefeito Dr. Serginho - Reprodução

Publicado 15/02/2026 22:07

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio iniciou uma nova fase no monitoramento da segurança pública com a estreia do carro comando móvel Optimus Safe, sistema que integra todas as câmeras da cidade aos drones de vigilância, com tecnologia de reconhecimento facial conectada aos bancos de dados das polícias Civil e Militar.



A ferramenta começou a operar durante o Carnaval e, segundo a administração municipal, já apresentou resultados práticos. No primeiro dia de funcionamento, seis pessoas foram presas por extorsão relacionada à prática irregular de flanelagem em áreas monitoradas da cidade.



De acordo com a Prefeitura, o sistema permite acompanhamento em tempo real de blocos, corredores da folia e áreas de grande circulação, contando também com agentes de segurança à paisana atuando de forma integrada ao centro de monitoramento. A proposta é manter o uso da tecnologia não apenas durante eventos, mas ao longo de todo o ano.



Além das áreas urbanas, todas as praias do município passaram a ser monitoradas. A fiscalização inclui o uso de drogas em locais públicos, que pode resultar em condução à delegacia e aplicação de multa, além do controle do uso de caixas de som, com reforço na orientação para o cumprimento das regras já existentes.



O sistema também auxilia na identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto e na rápida localização de suspeitos envolvidos em furtos ou roubos, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança.



Segundo o prefeito Dr. Serginho, o objetivo é garantir ordem e tranquilidade para moradores, turistas e comerciantes, utilizando a tecnologia como aliada na prevenção e no combate a crimes. A Prefeitura reforça que o monitoramento busca assegurar um ambiente mais seguro, especialmente em períodos de grande movimentação, como o Carnaval, mas com impacto permanente na rotina da cidade.