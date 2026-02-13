Trânsito - Ascom

TrânsitoAscom

Publicado 13/02/2026 15:21

Cabo Frio - Com a chegada do Carnaval 2026, a Prefeitura de Cabo Frio definiu um esquema especial de trânsito com o objetivo de garantir mais segurança, fluidez viária e organização urbana durante os dias de festa. As alterações começaram a valer a partir das 22h desta quinta-feira (12) e abrangem principalmente a região da Praia do Forte e o distrito de Tamoios.

Na área da Praia do Forte, a orla ficará totalmente fechada para a circulação de veículos. A interdição ocorre no trecho da Rua Macário Pinto Lopes, entre o retorno antes da Praça do Guta e o retorno após a Duna Boa Vista, na Avenida Hilton Massa. A medida amplia o espaço destinado aos pedestres, aos blocos carnavalescos e às ações de ordenamento urbano ao longo do período festivo.

Além da orla, diversas vias do entorno também terão interdições. Estão incluídas no planejamento as ruas Átila do Vale, Aníbal Amador do Vale, Sergipe, João Pessoa, Saturno, John Kennedy, Urano, 13 de Novembro, Francisco Mendes, Jorge Lóssio, Nilo Peçanha, Antônio Feliciano de Almeida, Travessa do Luar, Waltemir Terra Cardoso, Manuel Francisco Valentim e Praia do Pontal.

As ruas de acesso à Praia do Forte serão bloqueadas para veículos, sendo permitida apenas a circulação de pedestres, moradores devidamente identificados e veículos oficiais. Em outros pontos, o fechamento será parcial, com a instalação de barreiras e pontos de revista, visando o controle de acesso e o reforço da segurança.

No distrito de Tamoios, o ordenamento viário também receberá atenção especial. Entre as ações adotadas está a organização do fluxo de veículos entre Tamoios e Barra de São João, com a utilização de grades na subida da ponte, instaladas nesta quarta-feira (11). A Avenida Beira-Mar terá bloqueio no trecho entre a Rua Olga Coutinho e a Rua Marlin Azul. Também estarão interditados trechos das ruas São Sedália Santana Tardelli e Leocádia Rodrigues, até a Rua Manoel Martinho Leal. Já a Avenida Independência poderá ter bloqueios temporários, conforme a necessidade operacional.

O esquema de fechamento e fiscalização será executado por agentes da Guarda Civil Municipal e pela equipe de Fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana. A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção, utilizarem rotas alternativas e, sempre que possível, optarem pelo transporte público ou por deslocamentos a pé, contribuindo para um Carnaval mais seguro e organizado em Cabo Frio. Outros fechamentos poderão ocorrer ao longo dos dias festivos e serão divulgados nos canais oficiais do município.

Confira os mapas abaixo: