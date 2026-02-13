TrânsitoAscom
Trânsito em Cabo Frio passa por ajustes para o Carnaval 2026
Prefeitura implanta interdições e mudanças viárias para reforçar a segurança e a organização na Praia do Forte e em Tamoios
Trânsito em Cabo Frio passa por ajustes para o Carnaval 2026
Prefeitura implanta interdições e mudanças viárias para reforçar a segurança e a organização na Praia do Forte e em Tamoios
Homem é assaltado em bar de Cabo Frio e perde R$ 34 mil em joias
Criminoso fugiu após disparo; polícia reforça patrulhamento na região antes do Carnaval
Cabo Frio inicia nesta sexta-feira (13) esquema de segurança para o Carnaval 2026
Atuação reúne Guarda Civil, Fiscalização, Defesa Civil e sistema de monitoramento durante o período de festas
Detro/RJ reforça fiscalização no Carnaval e intensifica ações em Cabo Frio
Operação Carnaval 2026 mobiliza fiscais em terminais rodoviários e rodovias para garantir segurança, acessibilidade e combater o transporte ilegal
Programa "Emprego Já!" reúne 143 empresas e disponibiliza 712 vagas em Cabo Frio
Plataforma registra 58 novas vagas e 44 cadastros de currículos entre 1º e 7 de fevereiro
Cabo Frio recebe 66ª edição do torneio de e-sports com disputas de League of Legends, Counter-Strike e jogos de luta
Competições começam em 28 de fevereiro e seguem até o fim de março, com inscrições abertas e entrada gratuita ao público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.