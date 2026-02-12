Torneio de e-sports - Reprodução

Publicado 12/02/2026 17:20

Cabo Frio - A Warrior’s Game House realiza, em Cabo Frio, a 66ª edição do “LEPS Season”, torneio de e-sports com disputas de League of Legends, Counter-Strike e jogos de luta. O evento integra a programação do mês de fevereiro e março e será realizado de forma presencial, com entrada gratuita para o público.



As inscrições já estão abertas para jogadores de League of Legends, Counter-Strike e jogos de luta como Street Fighter VI, Fatal Fury: City of the Wolves e 2XKO. Para participar, é necessário preencher o formulário com o time completo, no caso das modalidades em equipe.



As disputas acontecem nos dias 28 de fevereiro (jogos de luta), 14 e 15 de março (League of Legends) e 28 e 29 de março (Counter-Strike). Os jogos serão realizados na sede da Warrior’s Game House, localizada no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.



“Há 11 anos fazemos campeonatos de e-sports e hoje estamos lançando mais um torneio. Isso é a prova do engajamento crescente e do potencial de atletas no cenário gamer da nossa região. Realizar este torneio e diversas outras atividades é atender a uma demanda da nossa comunidade que é muito apaixonada por jogos online”, afirma Raphael Martins, dono da Warrior’s Game House.



Os vencedores receberão troféu com o nome da equipe, medalhas e prêmio em dinheiro, conforme o número de inscrições em cada modalidade. No último campeonato de Counter-Strike, a equipe vencedora foi a Atcheza, de Arraial do Cabo.



“Foi uma experiência sensacional. A emoção que o CS [Counter-Strike] passa quando se joga competitivamente e presencialmente é de outro mundo. Essa é a segunda vez que participamos presencialmente [do torneio], mas já jogamos outros [online]”, destaca Yuri Cunha, de 24 anos, jogador da Atcheza.



Segundo a organização, o espaço conta com 12 computadores, periféricos, ambiente climatizado e transmissão ao vivo das partidas pelo canal oficial da Warrior’s Game House no YouTube. O público também poderá acompanhar as disputas presencialmente.



Os e-sports envolvem diferentes áreas de atuação, como organização de eventos, publicidade e programação, além da carreira de atleta profissional.



“Eu escolhi [trabalhar na área de games] por causa das comunidades e do meu gosto por jogos. Gosto muito de interagir com o público, então fazer parte da organização de alguns campeonatos e ajudar a fomentar a comunidade é algo que me dá muito prazer”, comenta Lana Aguiar, 25 anos, moradora de Cabo Frio e uma das responsáveis na produção dos torneios de jogos de luta da Warrior’s Game House.



De acordo com relatório da Statista, o mercado global de e-sports pode alcançar US$ 4,8 bilhões até 2030.



“Sempre sonhei em atuar nos e-sports, mas nunca me encaixei em nenhum outro perfil de faculdade e nem tinha dinheiro na época para isso. […] Então, busquei ser o melhor nos jogos online competitivos para ter o melhor desempenho. Essa foi a minha solução para conseguir trabalhar no setor”, conta Douglas Lima de Assis, 24 anos, morador de Cabo Frio. Ele atua como coach de League of Legends.



A Warrior’s Game House realiza competições e eventos presenciais, transmissões online e encontros para jogadores. Entre as atividades estão o RPG da Warriors, Board Games Night e competições como Sabadouken, além de torneios de Valorant, Counter-Strike e League of Legends.



Serviço



Datas: 28 de fevereiro (jogos de luta), 14 e 15 de março (League of Legends) e 28 e 29 de março (Counter-Strike)

Local: Warrior’s Game House

Endereço: R. Francisco Vasconcelos, 75 – São Cristóvão, Cabo Frio – RJ, 28909-440

Inscrições: Jogos de Luta (https://forms.gle/qtF5Z1pzjL5i1MEv8), League of Legends (https://forms.gle/17Kd3PUqvzk6BZht7) e Counter-Strike (https://forms.gle/t6Tzv9YdDoEwTWsB6)

Entrada: Gratuita para visitantes

