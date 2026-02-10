André Luiz, de 13 anos - Reprodução

Publicado 10/02/2026 15:39

Cabo Frio - O atleta André Luiz, de 13 anos, morador de Cabo Frio, recebeu na última quinta (5) sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. A notícia foi comemorada por familiares, amigos e pelos centros de treinamento onde o jovem atleta desenvolve sua trajetória esportiva.



Federado e bicampeão das etapas estaduais, André compete oficialmente desde os 10 anos de idade. O talento precoce vem sendo lapidado pelos professores Matheus Cordeiro, do Elite Vôlei de Praia, e Kauê Henrique, do FortSport, que acompanham a trajetória do atleta rumo à elite da modalidade.



Apesar da pouca idade, André demonstra maturidade e ambição ao falar sobre seus planos.

“Sei do meu potencial e estou me preparando para aliar o desenvolvimento ao talento. Serei campeão olímpico, mundial e onde Deus me levar, O honrarei”, declara convicto o jovem, considerado uma das promessas do vôlei de praia estadual.



A convocação faz parte do programa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que tem como objetivo preparar atletas das categorias de base — sub-17, sub-19 e sub-21 — para competições nacionais e internacionais. Aos 13 anos, André passa a integrar a seletiva que reúne novos nomes do cenário nacional.



Aluno da rede pública de ensino, André estuda na Escola Municipal Professora Márcia Franciscone e mantém bom desempenho escolar. Para ele, educação e esporte caminham juntos. “É importante mostrar que dá para sonhar no esporte sem abandonar os estudos”, ressalta.



Mesmo vivendo um momento de conquista, o atleta não esconde as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Segundo André, a falta de investimento no esporte é um dos principais obstáculos.

“As competições oficiais exigem muitos gastos, já que acontecem na capital. Tem transporte, alimentação, inscrição, além da dificuldade para manter uma alimentação saudável e o condicionamento físico”, explica.



A mãe, Liziane, responsável pelo atleta, faz o possível para manter o sonho vivo. “Vendemos trufas, fazemos ações solidárias, buscamos patrocínios com amigos empresários. É um desgaste enorme. Tudo seria mais fácil se eu tivesse acesso ao Bolsa Atleta, como acontece em outros municípios. Fizemos todo o processo em Cabo Frio, fui selecionado, mas o procedimento foi arquivado em 2023”, relata André.



Ainda assim, as dificuldades serviram como combustível. “Dediquei 100% para chegar a esse momento tão sonhado: a Seleção Brasileira”, afirma.



O atleta acredita que, a partir de agora, novas portas se abram e que Cabo Frio possa olhar com mais atenção para seus talentos esportivos. Ele também agradece à torcida, aos amigos e às pessoas que fazem parte de sua rede de apoio.



André Luiz se apresentará à CBV na próxima quinta-feira (19), permanecendo até 3 de março, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. No fim de janeiro, o jovem já havia sido convidado para dois dias de treino no local — experiência que antecedeu a convocação oficial.



O treinamento integra o planejamento da CBV para 2026, com foco na preparação para o Campeonato Mundial Sub-18, no desenvolvimento da categoria Sub-17, no Projeto Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, além do planejamento estratégico da Sub-21 visando a temporada de 2027.