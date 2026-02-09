Segundo ensaio do ParókiaReprodução
A foliã Sarita Molina participou do ensaio e comentou: “Maravilhoso. Não tem melhor no Carnaval”.
A presidente do bloco, Fernanda Carriço, falou sobre a atuação à frente do Parókia:
“Eu sempre penso no que vou deixar de legado para o bloco e acho que trabalhar muito para mantê-lo vivo e contagiando as antigas e novas gerações é a minha maior missão. Quando o bloco estava parado, sem ensaios e sem sair, eu assumi esse desafio porque sabia que o carnaval de Cabo Frio não podia ficar sem o Parókia. Esse é o meu quarto carnaval à frente do bloco, o terceiro como presidente e todo o meu esforço é pra manter esse amor vivo e contagiando a todos”.
A frequentadora Cristina Ribeiro, que acompanha o bloco há dez anos, disse: “Não tem como não amar. Eu venho sempre que dá e adoro, porque é um lugar tranquilo, familiar, mas com muita energia”.
O casal Guilherme e Aline, visitantes do interior do estado do Rio de Janeiro, participou do ensaio pela primeira vez e trouxe a filha. Aline comentou: “Adoramos! A galera é legal, a vibe é boa. Trouxemos nossa filha para curtir e ela adorou também. Com certeza, vamos voltar”.
O presidente da Associação de Blocos de Cabo Frio, Joir Reis, destacou a importância do Parókia para a cultura local:
“O Bloco Parókia é super importante para o nosso carnaval. Aqui, a gente não celebra somente a tradição, mas celebra a execução de mais um carnaval, que olha para trás e também para os mais cinquenta, cem, duzentos anos de história que esse bloco vai fazer. A felicidade e o orgulho são grandes, e o sentido é de dever cumprido”.
A programação do bloco segue com o Mega Ensaio do Discarókia na sexta-feira (13), a partir das 19h, na Rua Jorge Lóssio, 297. O desfile oficial será no domingo (15), e o evento “Concentra, Mas Não Sai” ocorrerá na terça-feira de Carnaval (17).
Os eventos são patrocinados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.
