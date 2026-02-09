Dois pacotes de café, um desodorante e R$ 2 em espécie - Reprodução/PM

Dois pacotes de café, um desodorante e R$ 2 em espécieReprodução/PM

Publicado 09/02/2026 15:50

Cabo Frio - Um homem de 32 anos foi preso na manhã deste domingo (8) após cometer furto em uma loja localizada na Avenida Teixeira e Souza, no Centro de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 7h58 durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a guarnição percebeu a atitude suspeita do indivíduo ao notar a aproximação da viatura. Ele tentou se esconder ao entrar em um beco na Comunidade do Moruba, mas acabou sendo abordado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram dois pacotes de café, um desodorante e R$ 2 em espécie.

Questionado sobre a procedência dos itens, o homem confessou que havia subtraído os produtos de uma unidade das Lojas Americanas pouco tempo antes. Diante da confissão, foi dada voz de prisão por furto.

A equipe policial seguiu até o estabelecimento, onde o gerente de plantão confirmou o ocorrido. Em seguida, o suspeito foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e foi autuado pelo crime de furto.

Segundo a polícia, o homem possui diversas anotações criminais, incluindo registros por roubo e furto.