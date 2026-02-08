Programação - Reprodução

Publicado 08/02/2026 19:23

Cabo Frio - A contagem regressiva pro Carnaval já começou e a Prefeitura de Cabo Frio segue preparando uma festa cheia de diversão. Para animar quem estiver em Tamoios para curtir a folia, serão cinco dias de shows no palco, que já está sendo montado na Praia de Unamar, próximo ao posto de salva vidas. A programação conta com apoio institucional do Governo de Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e FUNARJ.

Na sexta (13), o grupo Karametade comanda a festa, no sábado (14) o show fica por conta do cantor Robinho. O domingo (15) vai ser de muito samba e pagode com Leandro Sapucahy, a segunda de Carnaval (16) segue o ritmo com o Grupo Arruda. Fechando a festa na terça-feira (17), a animação é com a dupla Júnior e Gustavo. Os shows começam às 22h e antes DJs animam a festa.

A programação de Carnaval em Tamoios vai contar ainda com blocos de rua no Circuito da Folia, também na Praia de Unamar (concentrando às 16h e saindo às 18h), e na área do Polo Gastronômico, às 16h. Já para a criançada curtir, a Arena Kids vai contar com atrações musicais e atividades infantis também a partir das 16h, na praça atrás do Shopping Unapark.

SERVIÇO

Local: Praia de Unamar, Tamoios

Horário: 22h

Sexta-feira (13) – Karametade

Sábado (14) – Robinho

Domingo (15) – Leandro Sapucahy

Segunda-feira (16) – Arruda

Terça-feira (17) – Júnior e Gustavo