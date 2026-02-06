Cabo Frio - Uma batida entre veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (5) na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. O acidente envolveu um carro do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Municipal, e outro veículo de passeio.
O trânsito ficou parcialmente comprometido no trecho após o acidente, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos.
A Prefeitura de Cabo Frio ainda não se posicionou sobre o ocorrido.
